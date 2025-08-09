Manifestacija „Da se ne zaboravi” u nedelju u Lomnici

Postavljeno: 09.08.2025

Projekcija filma udruženja Jastrebac film, u nedelju od 20 sati i program KUD – a Radomir Jakvljević Jakša 16. avgusta sadržaj su ovogodišnje manifestacije „Da se ne zaboravi” koja se održava u Lomnici

Udruženje Jastrebac film je jedan od učesnika ove manifestacije. Naše udruženje će 10. avgusta u 20 časova prikazati svoj amaterski film „Junaci naše varoši“ na platou ispred Doma kulture Velika Lomnica. Drugi deo manifestacije se održava 16. avgusta u 20 časova, kada će KUD „Radomir Jakovljević Jakša“ izvesti svoj program – rekao je Dušan Milenković iz udruženja „Jastrebac film“ Lomnica.

Manifestacija se organizuje u saradnji sa Mesnom zajednicom Velika Lomnica i Kulturnim centrom Kruševac.

Foto: Screenshot YouTube RTK

