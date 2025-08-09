U pripremi novi zakon o hrani za životinje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je izradu Nacrta zakona o hrani za životinje, koji će na sistemski način urediti ovu oblast, kao i uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije

Kako navode iz Ministarstva, oblast hrane za životinje sada je uređena u različitim propisima, što otežava efikasan nadzor i kontrolu na osnovu rizika. Novi zakon će doprineti unapređenju sistema kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište i upotrebe hrane za životinje, uz primenu međunarodnih standarda.

Cilj zakona je da se osigura veća bezbednost za životinje i ljude, kao i brže otkrivanje potencijalnih rizika po zdravlje kroz funkcionalan sistem uzbunjivanja. Zakon će precizno definisati obaveze svih učesnika u ovom lancu – od proizvođača i uvoznika do distributera i držaoca životinja – i propisati stroge higijenske standarde.

Poseban značaj imaće uspostavljanje sistema za praćenje porekla i sledljivosti hrane za životinje, kao i uređivanje oblasti registracije i odobravanja objekata u kojima se proizvodi hrana za životinje. Zakon će uvesti i pravila o obeležavanju i reklamiranju kako bi se izbegla obmana potrošača.

Hrana za životinje je ključna karika u lancu bezbednosti hrane za ljude, a tržište ove hrane, posebno za kućne ljubimce, beleži stalni rast. Zato je ovaj zakon važan ne samo za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, već i za unapređenje konkurentnosti i pravne sigurnosti domaćih proizvođača, kao i za jačanje poverenja potrošača.

Istovremeno, donošenje ovog zakona predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza Republike Srbije u procesu pristupanja EU, konkretno u okviru Poglavlja 12 i Klastera 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija.

Ministarstvo posebno ističe da novi zakon neće povećati troškove privredi, niti građanima, jer su svi postojeći troškovi već definisani u važećim propisima.

Iz Ministarstva pozivaju predstavnike institucija, udruženja, privrede i stručne javnosti da se upoznaju sa radnom verzijom Nacrta zakona i da najkasnije do 19. avgusta 2025. godine dostave svoje predloge i sugestije na adresu: [email protected].

