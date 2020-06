Od 8 do 14 časova na području Kruševca palo je 11,7 litara kiše po metru kvadratnom, što je uz padavine u prethodna 24 sata od po 21 litar po metru kvadratnom donelo nove nevolje meštanima okolnih sela

Današnje padavine su, prema podacima gradskog Odeljenja za vanredne situacije, u Jablanici izazvale plavljenje tri porodična domaćinstva, dok je u Lomnici, nedaleko od kisele vode poplavljeno jedno domaćinstvo.

U Suvaji i Nauparu poplavljeni su lokalni nekategorizovani puteva, dok se u Vitanovcu izlio potok koji je oštetio nekategorisani put.

Inače, prema jutrošnjem izveštaju te službe, padavine prethodnog dana i noći su dovele do plavljenja nekoliko dvorišta Dedini, Modrici i Velikom Šiljegovcu te izazvale probleme na putnom pravcu Veliko Golovode – Kobilje gde je reka Kobiljka narasla i kod mosta koji je u izgradnji poplavila mehanizaciju izvođača radova, firme „Vlasinac-Igda“.

U Lomnici je, zbog neodgovarajućeg održavanja i slabe propusne moći kanalske mreže došlo do prelivanja potoka na putnom pravcu Kruševac-Jastrebac, kao i u Bukovici i Bucima. Takođe, u Makrešanu je bilo poplavljeno nekoliko ulica. U Ribaru je došlo do većih naplavina na nekategorisanim putevima i to putu za Boljevac, Staro Selo i putu pored hrama Svetog Ilije, a u Gari i Cerovi je došlo do naplavina na nekategorisanim putevima gde je bujica oštetila kolovoz u tolikoj meri da je neupotrebljiv za većinu vozila.

Podaci o vodostajima na rekama pokazuju da je Južna Morava na Mojsinju na 94 cm, a na tom mestu je redovna odbrana od poplava na 280cm. Zapadna Morava je u Jasici na 71cm, a tu je redovna odbrana od poplava na 350cm. Rasina je kod Ravni na 164.

J.B.

Poplavljena domaćinstva u Jablanici i Lomnici

