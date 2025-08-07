Vreme: Za vikend i početkom sledeće sedmice veoma toplo

Postavljeno: 07.08.2025

Ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 31 °C

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Kruševcu je vedro sa temperaturom od 22°C u jutarnjim časovima, dok je vlažnost vazduha 43 odsto.

Narednih dana pretežno sunčano i sve toplije, za vikend i početkom naredne sedmice sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 37 °C, a na jugu Srbije oko 38 °C, navode iz RHMZ-a.

Kruševac
7. avgust 2025., 15:10
 

Prognoza -
29°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 71%
Vetar: 3.1 m/s N
UV-Index: 0
 
