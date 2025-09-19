U četvrtak koncert u okviru „Dana Republike Srpske“ u Pozorištu

U okviru kulturnog programa „Dani Republike Srpske u Srbiji“ biće održan koncert 25. septembra u 20 časova u Kruševačkom pozorištu

Ulaz je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti na biletarnici pozorišta svakog dana od 10:30 do 15:00 časova. Broj karata je ograničen, pa se preporučuje da zainteresovani obezbede svoja mesta što pre.

Na sceni će nastupiti vokalne solistkinje Svjetlana Vidović, Maja Tatić i Ružica Čavić Tomićević, dok će ih pratiti Božana Todorović Ubović na harmonici i Nenad Tomićević na gitari, uz bogat repertoar pesama koje oslikavaju kulturno nasleđe i muzičku tradiciju Republike Srpske.