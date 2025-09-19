U četvrtak koncert u okviru „Dana Republike Srpske“ u Pozorištu

Postavljeno: 19.09.2025

U okviru kulturnog programa „Dani Republike Srpske u Srbiji“ biće održan koncert 25. septembra u 20 časova u Kruševačkom pozorištu

Ulaz je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti na biletarnici pozorišta svakog dana od 10:30 do 15:00 časova. Broj karata je ograničen, pa se preporučuje da zainteresovani obezbede svoja mesta što pre.

Na sceni će nastupiti vokalne solistkinje Svjetlana Vidović, Maja Tatić i Ružica Čavić Tomićević, dok će ih pratiti Božana Todorović Ubović na harmonici i Nenad Tomićević na gitari, uz bogat repertoar pesama koje oslikavaju kulturno nasleđe i muzičku tradiciju Republike Srpske.

Od jutros novi 817. broj GRAD-a na kioscima Rasinskog okruga

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. septembar 2025., 18:27
 

Vedro
23°C
Apparent: 22°C
Pritisak: 1027 mb
Vlažnost: 46%
Vetar: 2.1 m/s N
UV-Index: 0.7
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top