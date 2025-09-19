Defanzivac Napretka u Emiratima

I definitivno, Nemanja Đeković je otišao iz Kruševca, ali je i dalje igrač FK Napredak. Do kraja prvenstva biće na pozajmici u Banijasu, koji igra Ligu UAE, uz mogućnost da Arapi potom otkupe ugovor, koji ga za Napredak veže do 2027

Opcija odlaska u inostranstvo, ali i u vodeće domaće klubove, odavno je aktuelna, jer nekadašnji mladi reprezentativac je mnogo puta dokazao da je igrač vrhunskog potencijala, a već u drugoj prvenstvenstvenoj rundi, posle utakmice sa Novim Pazarom, na kojoj je bio i dvostruki strelac, je bio proglašen i za “igrača kola”!

Nemanja Đeković, kao jedan od najsjajnijih izdanaka Napretkove Škole fudbala, odigrao je 93 utakmice u dresu matičnog Kluba i postigao sedam golova. Sada je vreme – za nove izazove!

Foto: FK Banijas