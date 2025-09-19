Besplatna radionica za žene u Kruševcu: „Zaštiti se na internetu“: Prijave u toku

U prostorijama Regionalne Privredne komore u Kruševcu, 26. i 27. septembra biće održana besplatna radionica pod nazivom „Zaštiti se na internetu“, namenjena ženama koje žele da steknu praktična znanja o bezbednosti u digitalnom okruženju

Organizatori ističu da je cilj radionice osnaživanje žena kroz edukaciju o sigurnosti na mreži, prepoznavanju rizika i zaštiti ličnih podataka.

Za sve učesnice biće obezbeđen ručak, kao i refundacija putnih troškova, što omogućava potpunu posvećenost učenju i radu.

Prijave su otvorene i moguće ih je izvršiti preko emaila: [email protected], na Instagram profile organizatora @osnazzene ili putem broj telefona: 061/252 76 76.