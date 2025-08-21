Tri puta u metu protiv OFK Beograda

Postavljeno: 21.08.2025

U poslednjoj proveri pred start prvenstva u Prvoj ligi RIS grupa Sever pioniri su nadigrali OFK Beograd i ubedljivo pobedili – 3:0! Dvostruki strelac je bio Novak Despotović, a pogodio je i Lazar Jovanović

OFK Beograd je odlično selektirana ekipa, sa širokim rosterom vrlo kvalitetnih igrača i time je pobeda još značajnija. Ovo nam je bila peta pripremna utakmica, „generalka“ i nadam se da spremni ulazimo u prvenstvo. Naravno pripremne utakmice nisu uvek pravi odraz, ali videćemo već u nedelju gde smo u ovom trenutku. U svakom slučaju, Napretkove ambicije su uvek najviše – ističe trener Dragan Đukić.

Pioniri u nedelju, od 11 časova, dočekuju Timočanin iz Knjaževca, a od 13 časova počinje duel petlića Napretka i Timočanina.

