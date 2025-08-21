E-bolovanje do kraja septembra u svim domovima zdravlja

Sistem e-bolovanja trebalo bi da bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama do kraja septembra, a do kraja godine i za sve poslodavce, saopštilo je Ministarstvo zdravlja

Na ovaj način, lekari će biti rasterećeni administrativnih obaveza, a pacijenti oslobođeni potrebe da lično dostavljaju doznake poslodavcu.

Kada pacijent dođe na pregled kod izabranog lekara i otvori bolovanje, sistem automatski daje preporuku o njegovom trajanju u skladu sa pravilnikom o bolovanju. Istovremeno, pacijentu se u elektronskoj formi šalje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad, kao i termin za kontrolu. Ukoliko se pacijent i dalje ne oseća dobro, javiće se svom lekaru koji odlučuje o produžetku bolovanja, dok se nakon 30 dana automatski kreira uput za lekarsku komisiju.

Sva dokumentacija dostavlja se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u elektronskoj formi, a pacijent dobija SMS obaveštenje o odluci komisije. Na ovaj način ceo proces se ubrzava, smanjuju se administrativni troškovi i greške, a istovremeno povećava efikasnost zdravstvenog sistema.

Iz Ministarstva zdravlja podsećaju da bi pacijenti trebalo da budu registrovani na portalu e-Zdravlje, gde se nalaze svi njihovi zdravstveni podaci. Ovaj portal nudi širok spektar funkcionalnosti, a u saradnji sa Evropskom unijom biće organizovana i dodatna podrška građanima kako bi naučili da ga koriste.

Digitalizacija u zdravstvu jedan je od prioriteta, a uvođenjem sistema e-bolovanja pravi se važan korak ka modernizaciji i lakšoj komunikaciji između lekara, pacijenata i poslodavaca.