U Ribarskoj Banji sinoć održana 15. balkanska folklorijada

Sinoć je Ribarska Banja pretvorena u veliku pozornicu folklora i pesme. Održana je 15. humanitarna manifestacija „Spasimo decu u saobraćaju – Balkanska folklorijada“

Ovaj događaj okupio je ansamble iz više balkanskih zemalja – od Makedonije, Rumunije i Bugarske, preko Republike Srpske i Crne Gore, do Kosova i Metohije i Srbije.

Prisutnima se obratio pokrovitelj ove humanitarne manifestacije ministar odbrane Bratislav Gašić.

– Ove godine navršila se puna decenija od tragične saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio naš Marko. Taj taletovani veseli momak voleo je folklor i pesmu. Od njega se nije mogla čuti nijedna reč sem one koja ističe i veliča njegove ljudske vrednosti. Na Markov nesuđeni 32. rođendan okupili smo se ovde na još jednom zajedničkom humanitarnom poduhvatu čuvajući sećanje na njega. Humanitarna manifestacija „Balkanska folklorijada – spasimo decu u saobraćaju“ ispunjena pesmom, igrom i šarenilom narodnih nošnji nosi u sebi važnu poruku – da kultura i tradicija nisu samo čuvari našeg identiteta, već i most ka humanosti, solidarnosti i jedinstvu. Narodnom igrom i pesmom šaljemo poruku da svako dete ima pravo na bezbrižno detinjstvo i bezbedan put od kuće do škole, igrališta i nazad u toplinu zagrljaja svoj roditelja. Nažalost, saobraćajne nesreće koje pogađaju naše najmlađe nisu samo statistika u medijima. One su tragedija porodice, rane cele zajednice i podsetnik da odgovornost u saobraćaju počinje od svakog od nas – istakao je ministar.

Na sceni je nastupilo više od 200 izvođača koji su publici preneli bogatstvo narodnih običaja i tradicije.

Program su obogatili specijalni gosti – estradna umetnica Rada Manojlović, harmonikaši Borko Radivojević i Andrija Jovanović – Kuta, a atmosferu je dodatno podigao orkestar Mome Krstića.

Foto: Screenshot Facebook Radio televizija Kruševac