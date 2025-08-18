Balkanska folklorijada 20. avgusta u Ribarskoj Banji

Postavljeno: 18.08.2025

U Ribarskoj Banji će 20. avgusta biti održana 15. po redu balkanska folklorijada. Cilj manifestacije je bezbednost dece u saobraćaju, a moto ovogodišnje Balkanijade biće „U kola bez alkohola“

Program manifestacije je veoma bogat, biće preko 200 učesnika. Na manifestaciji će učestvovati kulturno – umetnička društva iz Tetova, Bugarske, Rumunije, Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije (Zvečan). Završni veliki koncert održaće Rada Manojlović.

 

Ova manifestacija održava se u znak sećanja na Marka Milanovića koji je svoj život tragično izgubio u saobraćajnoj nesreći 2015. godine u Velikom Šiljegovcu.

Organizator manifestacije je udruženje Marko Cara Milanović koje je potpisnik sporazuma o saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane da 20. avgusta posete manifestaciju.

Foto: Screenshot YouTube RTK

