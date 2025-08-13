Sportski dan u Ribarskoj Banji

Ribarska Banja nastavlja da bude epicentar sportskih i kulturnih dešavanja ovog leta! Sportsko-rekreativni centar „Samar“ otvara svoja vrata za još jedan dinamičan dan ispunjen sportom, zabavom i tradicijom

Već od 9 časova, kapije teniskog i odbojkaškog terena su otvorene za sve ljubitelje sporta, gde mlade nade Odbojkaškog kluba Napredak i Teniskog kluba Kruševac prikazuju svoj talenat i sportski duh. Očekuje se uzbudljiva atmosfera, puna energije i entuzijazma, kojom će mladi sportisti ulepšati dan u banji.

Kulturni deo programa nastavlja se u popodnevnim časovima, kada će Amfiteatar Wellness & Spa centra biti domaćin nastupu folklornog ansambla. Posetioci će imati priliku da uživaju u tradicionalnim igrama i pesmama koje čuvaju duh i bogatstvo srpske kulturne baštine.