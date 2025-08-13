Sportski dan u Ribarskoj Banji

Postavljeno: 13.08.2025

Ribarska Banja nastavlja da bude epicentar sportskih i kulturnih dešavanja ovog leta! Sportsko-rekreativni centar „Samar“ otvara svoja vrata za još jedan dinamičan dan ispunjen sportom, zabavom i tradicijom

Već od 9 časova, kapije teniskog i odbojkaškog terena su otvorene za sve ljubitelje sporta, gde mlade nade Odbojkaškog kluba Napredak i Teniskog kluba Kruševac prikazuju svoj talenat i sportski duh. Očekuje se uzbudljiva atmosfera, puna energije i entuzijazma, kojom će mladi sportisti ulepšati dan u banji.

Kulturni deo programa nastavlja se u popodnevnim časovima, kada će Amfiteatar Wellness & Spa centra biti domaćin nastupu folklornog ansambla. Posetioci će imati priliku da uživaju u tradicionalnim igrama i pesmama koje čuvaju duh i bogatstvo srpske kulturne baštine.

Sanja Vučić ZAA sinoć ekspozivna na Trgu Kosovskih junaka

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. avgust 2025., 10:47
 

Vedro
30°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 64%
Vetar: 2.8 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top