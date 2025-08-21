Lazarica, Čitluk i Begovo brdo bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži u danas do 15h bez vode će biti potrošači u sledećim delovima grada:

Lazarica – Aleksandrovačka (od Stevana Sremca do kraja ulice) i prateće ulice, Čitluk – Gnjilanska ulica i Begovo Brdo – Slovenska ulica (deo od Cara Lazara do crpne stanice).