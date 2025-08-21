Lazarica, Čitluk i Begovo brdo bez vode
Postavljeno: 21.08.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži u danas do 15h bez vode će biti potrošači u sledećim delovima grada:
Lazarica – Aleksandrovačka (od Stevana Sremca do kraja ulice) i prateće ulice, Čitluk – Gnjilanska ulica i Begovo Brdo – Slovenska ulica (deo od Cara Lazara do crpne stanice).
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
21. avgust 2025., 12:48
Uglavnom vedro
34°C
34°C
Apparent: 19°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 3.7 m/s SSE
UV-Index: 0
Komentari