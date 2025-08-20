Poraz fudbalera Trayala pod Bagdalom

Postavljeno: 20.08.2025

U četvrtom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari su na domaćem terenu izgubili od Voždovca sa 2:1

Zmajevi su bolje otvorili utakmicu, već u 17. minutu poveli golom Đurića, bili konkretniji i opasniji rival, imali do kraja prvog poluvremena šansi i za ubedljivije vođstvo. Očekivao se odgovor Trayalovih fudbalera u nastavku, međutim, već u 55. Voždovac je duplirao vođstvo preko iskusnog Lukića.

U finišu utakmice Gumari su samo uspeli da ublaže poraz, a strelac je bio Ćilerdžić.

U sledećem kolu Trayal gostuje kod Smedereva.

 

