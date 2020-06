Obnovljen terapijski bazen u Ribarskoj Banji

Bazen koji je sagrađen sedamdesetih godina prošlog veka, Specijalna bolnica Ribarska Banja rekonstruisala je tokom trajanja vanrednog stanja, a od juče je i zvanično otvoren za pacijente i goste. Inače, u Ribarskoj Banji su, nakon popuštanja mera zaštite od korona virusa za posetioce otvoreni svi sadržaji, a smeštajni kapaciteti popunjavaju se u skladu sa epidemiološkom situacijom

– Ovo je jedna od banja koja bukvalno svake godine ili svakog meseca uradi neki novi sadržaj ili obnovi nešto što je bilo staro. Ovo je rad za svaku pohvalu, želim im da nastave ovim tempom i da što više ulažu u nove sadržaje i sve ono što oni smatraju da je potrebno pacijentima – rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar koji je, u okviru obilaska više zdravstvenih ustanova u Kruševcu, otvorio i obnovljeni terapijski bazen u Ribarskoj Banji.

U rekonstrukciju bazena za koji su, kako je rekao direktor Specijalne bolnice Dušan Šokorac, mnoge generacije Kruševljana sentimentalno vezane, Banja je iz sopstvenih sredstava uložila 24 miliona dinara, a radovi su se odvijali sve vreme dok je trajalo vanredno stanje.

– Sve vreme tokom ove nesrećne pandemije radili smo na rekonstrukciji i kao što vidite, uspeli smo da bazen učinimo mnogo funkcionalnijim, mnogo lepšim i mnogo bezbednijim. Urađeno je podno grejanje, neće više biti zaštitnih guma protiv klizanja koje mogu da dovedu do saplitanja, neće biti vode oko bazena, energetski smo ga sanirali i leti će tu biti svežije, a zimi toplije – rekao je Šokorac novinarima.

Napomenuo je i da je ovo drugi put za poslednje tri godine da je ministar u Banji, te da to nije slučajno i da su se trudili da povodi za njegov dolazak uvek budu pozitivni.

Poseta ministra bila je i prilika za novinare da provere kakva se budućnost u pogledu privatizacije predviđa za Ribarsku Banju. Odgovarajući na novinarsko pitranje, Lončar je rekao da je princip Ministarstva krajnje jednostavan i da one banje koje mogu da rade same, koje rade sa profitom i imaju sredstava za ulaganje, nemaju obavezu da idu u privatizaciju.

– Za one banje koje ne mogu da zarade za plate, za investicije, naš princip da tu dođe do strateškog partnera, do privatizacije, da se uloži novac i zaposle radnici. Ali kod banja koje dobro rade, to je njihov izbor – objasnio je ministar.

Na pitanje o eventualnom povećanju smeštajnih kapaciteta, rekao je da rukovodstvo Banje ima potpunu atonomiju i ovlašćenja da odluči o tome, a da će Ministarstvo rado pomoći u ostvarivanju svih ideja i projekata za koje se opredele.

Da je povećanje smeštajnog kapaciteta već isplanirano, potvrdio je direktor Šokorac. Ocenjujući da je zdravstveni turizam u ekspanziji u celom svetu i da jedino što može da ga uspori jeste nedostatak smeštajnih kapaciteta, Šokorac je rekao da je Banja već u proceduri za izgradnju još jednog stacionara.

– U toku je izrada projektne dokumentacije i za to smo obezbedili sredstva iz sopstvenih prihoda tako da je Ribarska Banja nešto što ima potencijala, ali mora da se shvati da Ribarska Banja nije samo ova ustanova, da je ona nešto mnogo šire i mi na taj način dajemo i povod investitorima da dođu, kupe neku parcelu i grade hotele – poručio je Šokorac.

Sadašnji kapaciteti ove ustanove su oko 490 postelja, još oko 450 se može naći u privatnom smeštaju, ali je, po Šokorčevim rečima, Ribarska Banja svojim sadržajima prevazišla ove smeštajne kapacitete i da zato poziva sve „koji žele i koji imaju“ da investiraju u Ribarsku Banju.

Banja, inače, svake godine profitabilno posluje, a ove je u budžet Vlade uplaćena dobit od 11 miliona dinara, što je 15 odsto iskazane dobiti od prošle godine. Trenutno je popunjeno 80 odsto kapaciteta jer se vodi računa o epidemiološkoj situaciji pa se ne koriste trokrevetne sobe, ali su svi banjski sadržaji u funkciji.

– Radi velnes centar, otvoren je i akva park, a ulaz je slobodan dok traju nestabilne vremenske prilike. Pozivamo ljude da dođu, da vide da je voda termalna, topla, lekovita i prija bez obzira što lepo vreme još nije krenulo – naveo je Šokorac.

N.B.

Obnovljen terapijski bazen u Ribarskoj Banji

Bazen koji je sagrađen sedamdesetih godina prošlog veka, Specijalna bolnica Ribarska Banja rekonstruisala je tokom trajanja vanrednog stanja, a od juče je i zvanično otvoren za pacijente i goste. Inače, u Ribarskoj Banji su, nakon popuštanja mera zaštite od korona virusa za posetioce otvoreni svi sadržaji, a smeštajni kapaciteti popunjavaju se u skladu sa epidemiološkom situacijom - Ovo je jedna od banja koja bukvalno svake godine ili svakog meseca uradi neki novi sadržaj ili obnovi nešto što je bilo staro. Ovo je rad za svaku pohvalu, želim im da nastave ovim tempom i da što više ulažu u nove sadržaje…