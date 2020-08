U Ribarskoj Banji turisti iz cele Srbije

Trenutna popunjenost smeštajnih kapaciteta u Ribarskoj Banji je oko 70 odsto, a gosti su iz svih krajeva Srbije. Bez obzira na trenutno otkazane manifestacije zbog korona virusa , banja u ponudi ima različite sadržaje i pruža mogućnost za aktivan porodični odmor

I u doba korone Ribarska Banja ostala je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Očekivano, ove godine izostali su strani turisti koji su pre epidemije u velikom broju posećivali banju, posebno turisti iz Rusije i bivših jugoslovenskih republika. S druge strane, povećao se broj domaćih turista koji dolaze iz svih krajeva naše zemlje, a među onima koji u banju dolaze na jedan dan, najviše je gostiju iz Kruševca ,Niša i Prokuplja.

Prema rečima Nataše Stanojević iz marketing službe, trenutna popunjenost smeštajnih kapaciteta je oko 70 odsto, a pored gostiju koji koriste uslugu smeštaja, banja svakog dana ugosti više desetina posetilaca koji dolaze na jedan dan, vikendom i do 200 ljudi dnevno.

Stanojevićka naglašava da se u Ribarskoj Banji strogo poštuju sve propisane mere u borbi protiv korona virusa. Redovno se dezinfikuje kompletan prostor, na ulazu u banju postavljene su dezobarijere, instaliran je i uređaj za beskontaktno merenje temeperature, a svi zaposleni u obavezi su da nose zaštitne maske

– Ograničnen je i broj gostiju u „Samaru“, velnes i spa centru i na otvorenim bazenima, a u sva tri objekta vodi se računa i o fizičkoj distanci, o dozvoljenom broju gostiju u kafićima za istim stolom, razdaljini između ležaljki….Propisan broj kupača na Samaru je 300, pa se vikendom dešava da bude čekanja na ulasku , ne duže od 15-tak minuta. Trudimo se da kada su velike gužve, što se najčešće dešava vikendom, goste rasporedimo u neki drugi objekat, na način da svako bude zadovoljan – kaže ona, dodajući da Sportsko rekreativni centar „Samar“ radi svakog dana od 10 do 18 časova, Velens i spa centar od 9 do 20 časova, otvoreni bazeni od 10 do 17 časova a etno vodenica Srndalje svakog dana sem ponedeljka, od 11 do 18 časova.

Inače, Ribarska Banja je i u sistemu vaučera i u ovoj sezoni do sada je primila 190 gostiju sa vaučerima za odmor u Srbiji.

D.P.

U Ribarskoj Banji turisti iz cele Srbije

