Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. I. (2001) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju

Sumnja se da je on, danas u Aleksandrovcu, nakon kraće rasprave oštrim predmetom naneo više ubodnih rana dvadesetosmogodišnjoj ženi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Uhapšen zbog pokušaja ubistva

