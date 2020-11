Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas da će nadležni organi poslušati struku i da će sa novim merama za suzbijanje širenja koronavirusa izaći za dan ili dva na osnovu situacije

Lončar je, nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica, rekao da od juče imamo predloge za nove mere i u roku od dan ili dva ćemo izaći sa novim stavom, navodeći do to mora da bude zajednička odluka svih ljudi iz Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19.

– Prevashodno slušamo struku. Ono što nam oni predlože, to ćemo, siguran sam, i usvojiti – rekao je Lončar i dodao da je zdravstveni sistem prebukiran i da je zabeležen rekordan broj pregleda i prijema.

Ministar je saopštio da je obezbeđeno još 500 mesta za kovid pacijente u Beogradu za vikend, budući da u kovid sistem ulazi Institut za medicinu rada, a večeras i Institut za reumatologiju, uz mesta koja se oslobađaju u bolnicama koje su već u kovid sistemu.

– Sve je više kovid bolnica u funkciji. Napravili smo 500 mesta za vikend u Beogradu jer je tu najveći problem. U rezervi su nam Selters banja i Banja Koviljača, koje će ući u sistem sa svojim kapacitetima u roku od dan, dva – precizirao je Lončar.

Klinički centar Srbije traži rešenje koja će još klinika da se pretvori u kovid, naveo je ministar i dodao da Klinika za dermatovenerologiju ne može da uđe u kovid sistem, kao i da se za pacijente koji idu na dijalizu moraju obezbediti kapaciteti.

Izvor: Vlada Srbije, Tanjug

Lončar: Uskoro nove mere za suzbijanje širenja koronavirusa

