Povratak Korona virusa

U Domu zdravlja u Kruševcu povećan je broj pacijenata zaraženih Korona virusom. Dnevno se na pregled javi od 50 do 60 pacijenata, od čega se 40 testira brzim antigenskim testom, a pozitivno bude od 15 do 20 sugrađana. Izolacija je ponovo obavezna

Korona virus je u Srbiji i svetu neprestano prisutan već preko 3 godine, broj novozaraženih je u poslednje vreme bio minimalan, ali je od pre dve nedelje naglo skočio, kako zbog početka školske godine, tako i zbog povratka većine sugrađana sa letovanja u inostranstvu.

– Trenutni simptomi koji ukazuju na postojanje virusa u organizmu jesu curenje iz nosa, kašalj, malaksalost, temperatura iznad 38 stepeni i bolovima u mišićima. Najteže kliničke slike zabeležene su kod Kovid pozitivnih pacijenata koji imaju neko hronično oboljenje, njima se savetuje odlazak kod lekara pri pojavi prvih simptoma kako ne bi došlo do upale pluća. Nakon pregleda i celokupne krvne slike, po potrebi se odlazi na snimanje pluća, a pacijenti koji zahtevaju hospitalizaciju biće smešteni na odeljenje za infektivne bolesti – navodi direktorka Doma zdravlja, dr Marina Kostić.

Pregledi i testiranje na Kovid vrše se u ambulanti za febrilna stanja i respiratorne infekcije u prostorijama Ambulante 14. Oktobra, na jasičkom putu, radnim danima od 8 do 16, a vikendom od 7 do 13 i 30 časova. Najbolji period za podvrgavanje antigenskom testu jeste dva do tri dana nakon pojave prvih simptoma, pozitivni pacijenti odlaze na bolovanje i kućnu izolaciju minimum 7 dana, a ukoliko se javi poskovid simptom bolovanje se produžava do daljnjeg.

Korišćenje zaštitnih maski ponovo je obavezno za zdravstvene radnike i sugrađane koji pristupe Domu zdravlja.

J. S.