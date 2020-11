U Kovid ambulanti do 180 pregleda dnevno, raste broj hospitalizovanih

U kruševačkoj Kovid ambulanti povećava se broj pregleda. Tokom ove nedelje on se kretao od 130 do 180 dnevno, dok je prethodne bio do 120, a pre dve nedelje dnevno se javljalo 70-tak pacijenata

– Dosta je povećan broj ljudi koji nam se javljaju. Ove nedelje imamo od 130 do 180 pregleda dnevno. Skoro polovina onih koji se jave dolaze na prvi pregled. Dnevno testiramo do 50 pacijenata, a pozitivan nalaz stigne za 30 do 40 odsto – kaže za “KruševacGrad” dr Sandra Vesić Veškovac, odgovorni lekar u Kovid ambulanti.

Pacijenti su različitih starosnih doba, nema pravila, a, prema njenim rečima, simptomi su isti kao ranije, najčešće su to respiratorne tegobe i temperatura.

Zbog korona virusa ili sumnje da su od njega oboleli u kruševačkoj bolnici trenutno je smešteno 72 pacijenata iz Rasinskog okruga, devetoro više nego juče.

Prema podacima ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje u Rasinskom okrugu broj potvrđenih slučajeva korone za dan je povećan za 45. U Kruševcu je 26 novih slučajeva, u Aleksandrovcu 18, a u Brusu jedan. U ostalim opštinama Okruga nisu zabeleženi novi slučajevi oboljevanja.

U Rasinskom okrugu od korone je od početka epidemije obolelo 2.419 lica, preminulo je 60 osoba, izlečeno je 1.608, a na analize je poslato ukupno 15.905 uzoraka.

J.B.

