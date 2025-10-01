Kruševljanin svetski šampion u šah-boksu

Na Prvenstvu sveta u šah-boksu, koje je održano u hali „Lagator“ u Loznici od 23. do 29. septembra, u istoriju ovog mladog, hibridnog sporta se upisao i Miljan Savić koji je došao do zlata u kategoriji do 79 kg

Kako se navodi na društvenim mrežama Bokserskog saveza Srbije, Miljan Savić je u polufinalu tehničkim nokautom u prvoj rundi bokserskog dela polufinala savladao FIDE majstora Estonca Kirila Čuvakina i obezbedio finale u kome se zlato borio protiv Čeha Davida Hampla.

Finale je proteklo u znaku srpskog asa koji je novim tehničkim nokautom, ovaj put u trećoj rundi, stigao do pobede i ujedno zlatne medalje. Savić je i proglašen za jednog od pet najvećih otkrovljenja godine u šah-boksu u svetu.

Miljan Savić je svoje prve korake u boksu napravio u Kruševcu, tačnije u BK „14. oktobar – BK KŠ 037“ gde je trenirao četiri godine i postao omladinski vicešampion države.

– Kada je završio srednju školu i počeo da studira u Beogradu, pustili smo ga na dvojnu registraciju u BK Voždovac gde su ga odlično prihvatili, a on je nastavio dalje da napreduje. Sada je prvak sveta u šah-boksu i mi smo vrlo ponosni na to, s obzirom da je on i dalje član našeg kluba – istakao je predsednik i trener BK „14. oktobar – BK KŠ 037“, Dragiša Milojević.

Inače, šah-boks predstavlja hibridni sport, kombinaciju šaha i boksa. Takmičari se smenjuju između rundi boksa i šaha. Maksimalna dužina meča je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Takmičar može da pobedi nokautiranjem protivnika ili matiranjem. Svaka runda boksa traje tri minuta, nakon čega sledi runda šaha sa vremenskim ograničenjem.

Foto: Fejsbuk/Bokserski savez Srbije

N. L.