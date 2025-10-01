Jugoprevoz Kruševac uvodi nove polaske i povoljnije cene karata

Kruševački „Jugoprevoz“ od danas širi svoju ponudu novim autobuskim linijama, a menadžment ističe da je cilj da se putnicima obezbede bolja povezanost i povoljniji uslovi putovanja

Novi polasci predviđeni su iz Kruševca ka Nišu u 5:15, zatim iz Niša za Kruševac, Kraljevo i Čačak u 9:15, iz Aleksandrovca u 11, preko Kruševca u 12 do Kragujevca, kao i iz Kragujevca za Aleksandrovac, preko Kruševca u 16:30 časova.

Tokom leta „Jugoprevoz“ je doneo i odluku da snizi cenu karata za Beograd za sve kategorije putnika. Cena karte u jednom pravcu sada iznosi 1.400 dinara, dok je povratna 2.100 dinara. Studenti ostvaruju dodatni popust, pa povratna karta uz indeks na uvid košta 1.680 dinara.

Ove godine preduzeće obeležava osam decenija postojanja. Uprkos brojnim izazovima u prethodnom periodu, „Jugoprevoz“ je, kako navode, uspeo da održi kontinuitet u kvalitetu usluga i nastavi da putnicima nudi sigurna i pristupačna putovanja.

J.S.