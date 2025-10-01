Građani Kruševca zapalili sveće za žrtve novosadske tragedije

Večeras je u Kruševcu održan komemorativni skup posvećen žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Građani su se okupili na Trgu glumaca gde je predstavnica Zbora građana Kruševca održala govor u kome je, između ostalog, istakla da 16 žrtvi pada nadstrešnice nikada ne smeju da se zaborave.

– Svaka kap krvi nevinih ljudi viče za pravdom, viče za istinom. Za ovih 11 meseci, 16 života je ugašeno, a odgovornih – 0. Vlast je sve bogatija, a narod je sve siromašniji. Mi ovde, danas, kažemo nikada nećemo odustati i nećemo dozvoliti da se odgovornost briše i da korupcija postane normalnost.

Nakon toga je usledila protestna šetnja do Spomenika kosovskim junacima gde su građani palili sveće žrtvama i ostavljali poruke. Skup je završen simboličnom šesnaestominutnom tišinom u znak sećanja na stradale.

N. L.