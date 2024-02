Kruševljanin Đorđe Ivanović objavio novi hit ‘Embassy of Spring’

O kakvom se spoju radi publika se može uveriti i u vizuelizovanoj novoj pesmi ovog rođenog Kruševljanina ‘Embassy of Spring’, koji još od ranih studentskih dana živi po različitim delovima Evrope i sarađuje sa brojnim muzičarima, upijajući najrazličitije muzičke uticaje.

Lepa Puležanka, sjajna mlada glumica Iva Kevra, koja je popularnost stekla ulogama u popularnim filmovima i serijama „Prvaci sveta“, „Senke nad Balkanom“ (Krista Avakumović) i „Žigosani u reketu“, uz to što predano u Irskoj nadgrađuje svoju glumačku karijeru ponosno nosi i status „muze“ svog voljenog, čija su sve mnogobrojnija dela uglavnom urađena njoj u čast. U gotovo svim njegovim video singlovima, koji već pola decenije unazad privlače veliku pažnju svetskih muzičkih medija, Iva je glavni lik.

– Iva je najinspirativnija osoba koju sam upoznao. Oduvek su mi misli bile pune muzike, ali otkad smo zajedno, sve to dobija sve izraženiju formu – kaže on.

O kakvom se spoju radi publika se može uveriti i u vizuelizovanoj novoj pesmi ovog rođenog Kruševljanina ‘Embassy of Spring’, koji još od ranih studentskih dana živi po različitim delovima Evrope i sarađuje sa brojnim muzičarima, upijajući najrazličitije muzičke uticaje.

Iva je u Irskoj zajedno sa Ivanovićem u proteklom periodu takođe producirala i svoj prvi kratki film – njen rediteljski debi, koji će sredinom godine početi sa prikazivanjem na međunarodnim festivalima:

– Pored glume, režija mi je velika strast a sopstvena produkcija zajednička vizija sa Đorđem koja će ovim projektom otvoriti posebno poglavlje.

U domaćim projektima Ivu možemo ove godine očekivati u popularnoj seriji “Urgentni centar”.

Video ‘Embassy of Spring’:

http://youtu.be/hXpGuBdSf-k?si=iUU3j8nX9sNT37dN

‘Embassy of Spring’ je njegov jedanaesti singl, ovog puta sa drill/Rnb ritmom, nostalgičnim synth basovima, gitarama i elegantnom deonicom saksofona, sa spotom u prigušenom crvenom svetlu bara, u režiji i izvođenju, naravno, njegove jedinstvene saputnice Ive. Video je, uz sve ostale čulne privilegije koje donosi, i dobra prilika da se nakon nekoliko godina ponovo susretnete sa njenim harizmatičnim likom.

Autor teksta, muzike i aranžmana je George Ivanovich koji je, uz Adama McNamara bio i kreator zvuka, dok je inžinjering poveren Samuelu Pedru Nascimentu. Pesma je snimljena u dablinskom „Sun Studios“.

Sve video singlove Đorđa Ivanovića možete pogledati na njegovom kanalu:

https://www.youtube.com/@georgeivanovich

Đorđe kombinuja rnb, pop i melanholične folk uticaje. Njegov solo projekat počinje 2015. godine nakon Master studija u Poljskoj gde u saradnji sa Varšavskom akademijom filma Đorđe udružuje snage sa Lulu Zupšinskom i objavljuje spot za svoj prvi singl pod naslovom “Too much is better than enough“ koji uskoro zatim prati i kratki film “Stranger“, koji uključuje tri pesme kao tri poglavlja: “Para“, “Stranger“ i “Your lover“.

Po povratku u Srbiju, u saradnji sa Darkom Dozićem, predsednikom Tango Natural-a, Đorđe objavljuje ‘’Like love (A Tango for Two)’’ sa Banetom Trifunovićem i Tamarom Aleksić u glavnim ulogama. Ovdašnji umetnici sa kojima je Ivanović takođe sarađivao su Dejan Petrović, Nikola Rokvić, Dragan Mićanović, Lidija Vukićević…

„Mad over you’ u saradnji sa Petrovićem postiže više od 600 000 pregleda na Youtube-u a ‘It’s fine’ sa Nikolom ostvaruje preko 700 000 pregleda i za sada je najgledaniji spot na njegovom kanalu.

Đorđe je najpre bio deo Lampshade Media u Beogradu, a potom postaje ekskluzivac Bentley Records-a u Njujorku nakon objave singla ‘Kylie on the radio“.

I.St.R.