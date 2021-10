Đorđe Ivanović uz “Good evening, God” korak bliži svetskim visinama (Video)

Retro zvuk električne gitare i melanholija devedesetih u lakom dodiru sa rnb bubnjem i basom neodoljive predigre mladog para očekuje vas u novom video singlu “Good evening, God” sjajnog kantautora Đorđa Ivanovića, koji strpljivo gradi međunarodnu karijeru.

George Ivanovich (Đorđe Ivanović) je srpski umetnik rođen u Kruševcu. Aktuelni muzički projekat je osnovao sa Adrian Simon-om iz Španije 2015. godine u Varšavi pod nazivom No Hay Banda.

Ivanović trenutno boravi u Dablinu gde u legendarnom Windmill Lane studiju sarađuje sa Adamom McNamara i Fergal Davis-om koji je prethodno producirao umetnike poput Muse i Sinead O’Connor.

Na pitanje – kakav je osećaj raditi u studiju koji je iznedrio čuvene albume grupa kao što su Rolling Stones i U2 Ivanović veli: „Nestvaran ali iznenađujuće podnošljiv, što je valjda jedna od magija Windmill-a.“

Đorđe komentariše i svoje sledeće poteze: „Desilo se nešto veoma zanimljivo u proteklih nekoliko meseci i sledeća pesma će biti objavljena u saradnji sa jednim jako zanimljivim studijom iz Los Anđelesa. Mislim da je pesma na kojoj ćemo sarađivati moj najbolji rad do sada. McNamara to isto misli, nadamo se da će sve to izaći pre proleća.“

Tamnija put zavodljivog zvuka ovog projekta je najpre postala deo Lampshade Media u Beogradu, ubrzo zatim Ivanović je potpisao i ugovor sa Bentley Records kućom u Njujorku.

U do sada objavljenim pesmama i spotovima su prisutne domaće veličine kao što su Dragan Mićanović, Dejan Petrović, zatim Nikola Rokvić, jugoslovenska diva Lidija Vukićević zanosna Puležanka Iva Kevra i brojni drugi.