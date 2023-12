Kruševački muzički talenti

Kristina Bogdanović (9) i Tamara Todorović (8) pobednice su ovogodišnjeg Festivala muzike za decu Rasinskog okruga koji se održao prošlog meseca i okupio je 50 takmičara u dve kategorije, mlađi uzrast od 5 do 8 godina i stariji od 9 do 14 godina

Finale šestog Festival muzike za decu Rasinskog okruga održano je početkom ovog meseca i nastupilo je 12 finalista uzrasta od 5 do 14 godina. Ovaj Festival povezao je tekstopisce, kompozitore, korepetitore, dirigente, profesore, horovođe, roditelje i decu. Stvorio je jedan veliki krug koji formira harmoniju jer život uz muziku pravi bolju vibraciju u kojoj želite da boravite. Cilj Festivala bio je da otkrije talente, pruži im priliku da naprave prve scenske korake, da ih stalno podseća da za uspeh nije dovoljan samo talenat, već je neophodno obrazovanje, rad i upornost.

Stručni žiri Festivala sastojao se od tri člana, predsednice žirija Maje Nešić, profesorke muzike i liderstva u obrazovanju, koja vodi hor „Dar“ u Ćupriji i Paraćinu, Mubere Škrijelj, profesorke solo pevanja na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Prištini, koji radi sa horom u Novom Pazaru, Radivoja Simića, muzičkog urednika Kulturnog centra Kruševac.

Žiri je jednoglasnom odlukom proglasio Kristinu Bogdanović za pobednicu u kategoriji uzrasta od 9 do 14 godina koja je izvela numeru „Prvi Sonet“.

Kristina Bogdanović, učenica je četvrtog razreda OŠ „Dragomir Marković“ u Kruševcu. Svoje muzičke talente pokazuje još od najranijeg detinjstva.

– Od malih nogu njen talenat za pevanje je izražen, pa smo zbog toga odlučili da je upišemo u Muzičku školu i mislim da smo uradili pravu stvar. Na njoj se vidi da je ona srećna zbog toga i drago nam je što vidimo zadovoljstvo, ali i uspeh. Ponosni smo što je upravo ona pobednik Muzičkog Festivala. Veliku zahvalnost dugujemo dirigentu Violeti Jovanovski koja joj je beskrajno pomogla u solo pevanju – ističe Dragana, majka devojčice

Pored pevanja, Kristina svira i klavir, član je hora, ali bavi se i sportom, trenira plivanje i tenis.

– Volim da pevam, muzika je nešto što me ispunjava i čini me veselom. Ove godine je bilo dosta mojih drugara koji su se takmičili, svi smo se družili i bilo nam je zaista lepo. Srećna sam što sam upravo ja odnela pobedu na takmičenju jer je to rezultat mog svakodnevnog vežbanja. Pored pevanja, sport je nešto što me opušta i često tražim od roditelja da pored svih obaveza odem i na trening – kaže Kristina

Pobednica u kategoriji od 5 do 8 godina je Tamara Todorović, učenica drugog razreda OŠ „Vasa Pelagić“ u Šašilovcu sa numerom „Lovac Rastko“.

Tamara je član hora Kulturnog centra Kruševac od februara ove godine i veliki ljubitelj muzike.

– Obzirom da je iskazala interesovanje za muziku, pomogli smo joj da krene tim putem i mislim da nismo pogrešili. Zaista sam se trudila da svoje slobodno vreme iskoristim za rad sa njom, naravno ona je to iskoristila na pravi način, rezultati su tu. Srećni smo zbog nje, a i ponosni. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo učiteljici i spisateljici Tatjani Đurić na čiji nagovor se upisala na hor i pevala na školskim priredbama. Za dalje usavršavanje u radu ogromnu zahvalnost dugujemo dirigentu hora Violeti Jovanovski – rekla je Suzana, majka devojčice

Na takmičenju je bio prisutan veliki broj posetilaca, pa je zbog toga trema bila neizbežna, ali je na kraju sve ispalo kako treba, i Tamara je proglašena najboljom.

– Jako sam srećna zbog pobede. Puno sam vežbala, pevala i učila pesmu da to sve izvedem bez greške. Naravno, u početku je bila prisutna trema, ali moje uživanje u izvođenju numere je jače od bilo koje prepreke. Lovac Rastko je jedna od mojih omiljenih pesama – navela je Tamara

Svi finalisti su nastupali uz pratnju korepetitora Ivane Todosijević i dečijeg hora Kulturnog Centra Kruševac, kojim diriguje Violeta Jovanovski.

