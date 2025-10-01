Fudbalerke Napretka žele nastavak pobedonosne serije i u Požarevcu

Fudbalerke Napretka u 7. kolu Prve lige Srbije u subotu (4.oktobar) od 15.00 gostuju ekipi Požarevca

U dobroj atmosferi, uzrokovanoj maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu šampionata i liderskom pozicijom na tabeli, Kruševljanke na ovaj susret putuju pune optimizma, svesno prihvatajući ulogu favorita sa željom za još jednom pobedom i nova tri boda koja bi ih još više učvrstila na prvom mestu.

– Za naredni susret se spremamo kao i za sve prethodne, stručni štab nam je ukazao na greške koje moramo da ispravimo, kao i na sastav i igru protivnika. Uz dužno uvažavanje protivnika, koji je nastupao dugo godina u Super ligi, rešene smo da na terenu opravdamo ulogu favorita i da ostvarimo i sedmu vezanu pobedu u prvenstvu i napravimo još jedan siguran korak ka našem cilju i osvajanju šampionata u Prvoj ligi Srbije, optimistički izjavljuje kapiten ŽFK „Napredak“, Lidija Bondžić.