Fudbalerke Napretka žele nastavak pobedonosne serije i u Požarevcu

Postavljeno: 01.10.2025

Fudbalerke Napretka u 7. kolu Prve lige Srbije u subotu (4.oktobar) od 15.00 gostuju ekipi Požarevca

U dobroj atmosferi, uzrokovanoj maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu šampionata i liderskom pozicijom na tabeli, Kruševljanke na ovaj susret putuju pune optimizma, svesno prihvatajući ulogu favorita sa željom za još jednom pobedom i nova tri boda koja bi ih još više učvrstila na prvom mestu.

Za naredni susret se spremamo kao i za sve prethodne, stručni štab nam je ukazao na greške koje moramo da ispravimo, kao i na sastav i igru protivnika. Uz dužno uvažavanje protivnika, koji je nastupao dugo godina u Super ligi, rešene smo da na terenu opravdamo ulogu favorita i da ostvarimo i sedmu vezanu pobedu u prvenstvu i napravimo još jedan siguran korak ka našem cilju i osvajanju šampionata u Prvoj ligi Srbije, optimistički izjavljuje kapiten ŽFK „Napredak“, Lidija Bondžić.

Rukometašice Napretka pobedile i u Temerinu!

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. oktobar 2025., 15:48
 

Prognoza -
14°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 2.9 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top