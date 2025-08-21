Kopaonik i leti obara rekorde posećenosti

Kopaonik ovog leta beleži primetan porast broja posetilaca u odnosu na prošlu sezonu, a među njima je veliki broj kako domaćih, tako i stranih turista. Najpoznatija srpska planina, koja se tokom zime ističe kao glavni centar zimskih sportova, sve više postaje i prepoznatljiva letnja destinacija

Za goste su, kao i svake godine, pripremljeni raznovrsni sadržaji – od pešačkih i biciklističkih staza, obilaska vidikovaca i vodopada, pa do organizovanih izleta i kulturno-zabavnih programa. Poseban akcenat stavljen je na aktivni odmor u prirodi, ali i na događaje koji spajaju tradiciju, kulturu i gastronomiju ovog kraja.

– Ova sezona je bolja od prošle i pretprošle, to se vidi po broju gostiju, sadržajima koje ih ima više nego ranijih godina. Dešavanja su redovna, pa smo imali u julu razne manifestacije koje je obišlo preko 10.000 turista. Takođe, prijatne temperature su još jedan od razloga zašto većina dolazi na Kopaonik – rekao je Goran Mihajlović, šef skijališta Kopaonik

Kopaonik leti nudi mnogo više od slike planine poznate isključivo po skijanju. Njegove šumske staze, netaknuta priroda, bogata flora i fauna, kao i manastiri i istorijski lokaliteti u okolini, čine ga pravim mestom za opuštanje i beg od gradske vreline.