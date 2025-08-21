Eurocompass nudi studentske popuste i povoljne linije tokom cele godine

Kompanija Eurocompass Kruševac već godinama je prepoznatljiva po bezbednoj i udobnoj vožnji, ali i po tome što svojim putnicima nudi povoljnije cene karata u poređenju sa drugim prevoznicima. Posebna pogodnost namenjena je studentima, kojima su tokom cele godine dostupni popusti

Pored svakodnevnih polazaka na liniji Kruševac–Beograd–Kruševac, uvedene su i sezonske linije do Crne Gore, odnosno do primorja, a koje su značajno olakšale putovanja tokom letnjih meseci i motivisale građane da se, ipak, organizuju za letovanje.

– Što se tiče Crne Gore, za sada autobusi idu redovno. Idemo svakog drugog dana iz Kruševca i svakog dana iz Crne Gore. Poslednji polasci su 4. septembar iz Kruševca, a 5. je povratak, čime se završava ova linija za ovu godinu. Kao i uvek, imamo popuste za studente – 1.680 dinara je povratna karta uz indeks na uvid, dok je za ostale putnike cena karte u jednom pravcu 1.450, a povratne 2.150 dinara – istakli su iz Eurocompassa.

Redovni polasci iz Kruševca za Beograd su u 7.00, 13.00 i 17.30 časova, dok povratak iz Beograda ka Kruševcu kreće u 9.40, 12.50 i 18.00, a nedeljom i u 21.00 sat.