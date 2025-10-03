Upozorenje RHMZ na obilne padavine – zabelelo i na Jastrepcu

Najugroženije su južne oblasti Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, područje Kosova i Metohije, kao i planinski predeli Rasinskog i Topličkog okruga. Sneg od sinoć pada i na Jastrepcu, preporučuje se oprez vozačima

Kako nam je saopšteno iz Meteorološke stanice Kruševac, na Jastrepcu je bilo i kiše i snega. Kiše je bilo 84,5 mm, a visina snežnog pokrivača trenutno je 7 cm.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u sredu je izdao zvanično upozorenje za centralne i južne delove Srbije za četvrtak i petak, 2. i 3. oktobar. Obilne padavine izazvati ozbiljne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu građana.

Put prema Jastrepcu snimljen jutros

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, juče je u 6.00 na Kopaoniku izmereno šest centimetara snega. Do danas popodne u planinskim predelima očekuje se i više od 50 centimetara vlažnog snega. U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga danas posle podne očekuje se da padne i više od 50 centimetara vlažnog snega.

Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima.

Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja. Preporuka je da se u petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima.

U nižim predelima očekuje se od 60 do 120 litara kiše po kvadratnom metru u roku od 48 časova, a lokalno su moguće i veće količine. Takve padavine mogu prouzrokovati bujične poplave, odrone, klizišta i značajnu materijalnu štetu, predstavljajući direktnu opasnost po bezbednost ljudi i životinja.

Nadležni organi apeluju na građane da u četvrtak i petak izbegavaju putovanja, naročito ka planinskim područjima i da prate zvanična saopštenja i uputstva na sajtu upozorenje.mup.gov.rs.

Foto: infoKOP Live Stream screenshot