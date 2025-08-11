RHMZ: Upozorenje na visoke temperature!

Postavljeno: 11.08.2025

Tokom sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38°C, lokalno i oko 40 °C na jugu i jugoistoku zemlje

Danas i sutra (11. i 12. avgusta) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 °C, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Kruševcu je danas vedro sa prepodnevnom temperaturom od 27 °C , dok je vlažnost vazduha 42 odsto.

