Kako su saopštili iz Skijališta Srbije, sutra zvanično počinje letnja sezona na Kopaoniku. Korišćenje svih zabavnih sadržaja biće besplatno za sve posetioce, kao i vožnja gondolom. Gondola počinje sa radom od 9 sati ujutru

Svim ljubiteljima planine i prirode, koji će letnji odmor provesti na Kopaoniku, na raspolaganju je žičara za panoramsku vožnju, mountin bajk, kart, e-bike, zip lajn, tjubing, bob na šinama, avantura park.

Pored ovih sadržaja, vikendom posetioci mogu da uživaju u vožnji gondolom Brzeće – Mali karaman, a svi oni koji su se uželeli skijanja, mogu da skijaju na letnjoj stazi pored žičare Krst.

Radno vreme centra do 11. jula biće od ponedeljka do četvrtka od 9 do 15 sati, vikendom (petak, subota, nedelja) od 10 do 17 časova. Od 12. jula radno vreme svih instalacija će biti od 10 do 17 sati.

Izvor: Skijališta Srbije

Foto: Bruski kofer