Kruševljani se rashlađuju na bazenima  

Toplo vreme, velike vrućine i potreba za rashlađivanjem uslovile su veliki broj poseta na otvorenim bazenima Sportskog centra u Kruševcu. Vikendom se beleži veća prodaja karata, samo juče je prodato oko dve hiljade, dok su tokom radne nedelje manje gužve. Iz Sportskog centra kažu da je sezona dobro počela i da sugrađani redovno koriste različite sadržaje koje bazeni pružaju

-Sezona je dobro počela, možda i bolje nego prošle godine. Imali smo jedan hladan talas, ali su sada temperature u porastu, tako da je povećana i posećenost. Juče smo imali oko 1.800 ljudi, a pre hladnih talasa imali smo do 2.500 hiljade– kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra u Kruševcu.

Preko radne nedelje, posećenost je manja, proda se oko 1.000 karata za dan, a Kruševljani obično dođu da se rashlade u popodnevnim časovima. Popularne su i noćna kupanja na kojima gostuje DJ.

-Noćna kupanja su takođe dobro posećena, do sada smo ih organizovali nekoliko puta, sinoć je na noćnom kupanju bilo oko 300 ljudi. Ne možemo sa sigurnošću da kažemo još koliko puta ćemo organizovati do kraja sezone, jer to od vremena zavisi. Pratimo vremensku prognozu, pa ako su nekoliko dana baš visoke temperature, onda organizujemo noćno kupanje –objašnjava naš sagovornik.

A za one koji vole da ustaju nešto ranije, ali i da odlazak na bazen pretvore u trening tu je akvabik. Takođe, zatvoreni bazen radi za one koji ne vole gužve, a vole da naprave trening u vodi.

-Veliko je interesovanje za akvabik, trening za žene koji se održava svakim danom od 9 do 10 u srednjem bazenu, koje posle treninga mogu da ostanu na bazenu. Na zatvorenim bazenima nema gužve, tu preko cele godine dolaze ljudi koji vole da plivaju. Ranije je preko leta zatvoreni bazen radio tri puta u nedelji, a od ovog leta, radi svakog dana.

Inače, radno vreme bazena je svakog radnog dana od 10 do 19 časova, vikendom od 9 do 19 časova. Radno vreme zatvorenih bazena je od 12 do 18 časova. Cena jednodnevne ulaznice je 200, a mesečne 2000 dinara.

M.S.