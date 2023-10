Ima i planova i energenata, ali nema majstora

Tačno na vreme jer su se tako uklopili vreme na kalendaru i vreme na termometru, 15. oktobra, u Kruševcu je počela grejna sezona

Prošle godine je postojala direktiva od strane Vlade Srbije da se, kada je gas u pitanju, zbog uštede, sa grejanjem započne tek prvog novembra, ove godine to nije slučaj, na teritoriji čitavog Grada grejanje kreće istog dana i o tome smo razgovarali sa direktorom Gradske toplane u Kruševcu, Dušanom Gvozdenovićem.

– Toplovodna mreža, čija dužina na teritoriji našeg Grada iznosi 58 kilometara, napunjena je i ispitana na postojanje eventualnih kvarova i curenja kako bi se sanirala na vreme. Cirkulacija pumpi prethodne nedelje, obavljene su završne pripreme pre toplih proba. Grejna sezona je počela 15. oktobra, neće biti prekida i isključivanja grejanja, iako su dnevne temperature preko 20 stepeni, noću dolazi do naglog pada, drugi razlog jeste postojanje zgrada koje se jako brzo hlade i teško zagrevaju – kaže Dušan Gvozdenović, direktor JKP „Gradska toplana“.

U toku leta u Kruševcu je završena rekonstrukcija toplovodne mreže u Cankarevoj ulici i ulici Slikara Milovanovića, koja je već godinama predstavljala problem zbog čestih kvarova i pucanja cevi, kao i glavni magistralni vod u Kosančićevoj. Dotrajale cevi su zamenjene novim. U naselju Bare se privodi kraju povezivanje gasnih kotlova.

– Naselje Bare će prvi put u istoriji moći da se greje na gas i to je za nas predstavljalo značajan korak. Takođe, završeni su radovi u Varšavskoj ulici, u Pejtonu. Ovi radovi su bili planirani od strane Grada Kruševca, dok su u režiji Gradske toplane održavanje i rekonstrukcija komora, toplotnih podstanica i redovni remonti kotlovskih postrojenja u Rasadniku i centralnom toplotnom izvoru – iznosi Gvozdenović.

Do velike količine potrebnih energenata nije uvek lako doći, neophodna je temeljna priprema i isplanirana nabavka. Kruševačka toplana je sa „Srbija gasom“ potpisala ugovor o snabdevanju gasa, kao i projekat za ugalj.

– Trenutno na stanju imamo oko 14.000 tona uglja, to je nabavljeno u toku leta, a još 12.000 se očekuje u toku grejne sezone, što će biti sasvim dovoljno do proleća. Raspolažemo i sa 120 tona mazuta za naselje Rasadnik koji neće biti potrošen za minimalno mesec i po dana, poručićemo još oko 500 tona kako bismo bili potpuno snabdeveni. Mi ćemo, isto kao i naši sugrađani, mirno dočekati hladnije vreme – navodi direktor toplane.

Planovi za narednu godinu su zamena kotla, koji naselje Rasadnik još uvek greje pomoću mazuta, novim kotlom na gas, ekološki čistiji enerent, potom će se, najverovatnije, instalirati dve nove kotlarnice u Gradu zbog rasterećenja centralnog toplotnog izvora. Ove godine su priključene četiri nove zgrade, a sledeće godine će biti još minimum dve. Osim ovakvih aktivnosti, potrebna je velika reorganizacija firme u tehničkom i finansijskom smislu kako bi se krenulo uzlaznom putanjom.

– Aktivno učestvujemo u realizaciji obnovljivih izvora energije preko konkursa i tendera koje raspisuje Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kao prvi veći korak za implementaciju ovih energenata u sistem daljinskog grejanja. Projekat na koji smo uspešno konkurisali je za obnavljanje toplotnih podstanica po gradu, kao preduslov za kvalitetnije i efikasnije grejanje, pomoću koga će se u starim zgradama, sa sistemima grejanja od preko 40 godina starosti, zameniti modernijim, a vrednost projekta iznosi 680.000 evra – rekao je Gvozdenović.

Iako su grejne sezone svake godine bile uspešne, a kvarovi uvek sanirani u najkraćem roku, uvek postoje korisnici koji svoje račune ne plaćaju na vreme. Početkom 2020. godine sa sugrađanima koji nisu redovno isplaćivali grejanje sklopljeni su sporazumi za odloženo plaćanje zaostalih obaveza, za veće iznose taj period je čak dve do tri godine, i to je bio jedini način da im se izađe u susret. Dugovi građanstva su do sada smanjeni za 40.000.000 dinara, a danas je stopa plaćanja čak 92%, što pokazuje uspešno sklopljene dogovore. U slučaju da dužnici ni posle sporazuma ne počnu sa isplatom dolazi do uključenja izvršitelja, mada do sada nije bilo tih situacija

– Cene energenata i električne energije su znatno povećane, gas oko 34%, a struja 8% za ovu grejnu sezonu, a cena grejanja u Kruševcu je ostala ista jer bi uvećanje loše uticalo na budžete naših korisnika, te smo od Grada dobili subvencije i pokrili deo troškova za grejnu sezonu. Naši korisnici pokazuju zadovoljsto tako što svake godine imamo nove priključke, a isključenja gotovo da ne postoje, do njih dolazi pretežno iz ličnih razloga, uglavnom preseljenja u inostranstvo – ističe Gvozdenović.

Ukidanje kotlova na ugalj rezultiraće postavljanjem novih kotlarnica na gas, što je moderniji i radnicima nepoznat sistem grejanja, i samo po sebi zahteva prekvalifikaciju zaposlenih i primanje na obuku novih mladih servisera koji će u slučaju havarije biti u mogućnosti da reše bilo kakav problem. Pre samo pet godina ovde je radilo devet mašinskih i dva elektro inženjera, dok se trenutno raspolaže samo jednim mašinskim inženjerom.

– JKP „Gradska toplana“ Kruševac trenutno najveći problem ima sa pronalaženjem kvalitetne radne snage. Na tržištu rada gotovo da ne postoje inženjeri, majstori, varioci i bravari i uvek se aktivno traže. U naredne četiri godine očekujemo da se susretnemo sa odlaskom u penziju minimum 40 radnika, prirodnim odlivom, te ćemo ostati bez potrebnih kadrova i to je veoma zabrinjavajuća činjenica, jer i sada teško postižemo obavljanje popravki i reorganizacija adekvatnom brzinom. U svakom trenutku su kod nas za prijem u radni odnos dobrodošli inženjeri i majstori – kaže Dušan.

Dugovanje koje je nasleđeno od prethodnog rukovodstva bilo je 1.900.000.000, danas je, nakon tri godine, povećano i iznosi 2.400.000.000 dinara. Od Grada je nedavno pristigla pomoć od 200.000.000 čime će se umanjiti postojeći dug.

– Glavni razlozi za povećanje duga firme jesu sve veće cene energenata, materijala i električne energije, dok je cena grejanja sve vreme ostala ista. Očekujemo aktivnije uključenje Grada nakon grejne sezone. Primili smo i predlog opozicionih stranaka za formiranje radne grupe koja će nadzirati naš rad, dati svoje aktivno učešće i ideje za rešavanje problema. Rad toplane je transparentan i rado ćemo prihvatiti svaki doprinos, savet i uključenje u rukovođenje firme, jer nam je svaka pomoć dobrodošla – kaže Dušan Gvozdenović.

Olakšice za nove priključke

Za nove korisnike, zgrade i investitore koji žele da se greju preko sistema daljinskog grejanja „Gradske toplane“ obezbeđene su olakšice kao što je neplaćanje priključnih taksi. Ova mogućnost sugrađanima predstavlja veliku uštedu, a firmi pomaže da ima još veći broj novih priključaka.

Bez kvalitetnih kadrova nema napretka firme

Iz dana u dan tehnologija napreduje, dolazi do velikih inovacija i modernizacija koje se moraju aktivno pratiti, a kada je u firmi radna snaga pretežno starije dobi to rezultira stagnacijom. Reorganizacija Gradske toplane obuhvatiće prvenstveno kadrove i stučnu spremu radnika, što će biti izdvojeno iz sredstava firme.