Direktor Toplane pred grejnu sezonu o urađenom, dugovima, potraživanjima i kreditu

Od početka grejne sezone deli nas još nekoliko dana. U toku su tople probe u određenim delovima grada. O urađenom između aprila i oktobra, o predstojećoj sezoni, dugovima i potraživanjima te kreditnom zaduživanju Gradske toplane za portal KruševacGrad govori direktor tog javnog preduzeća Dušan Gvozdenović

-Grejna sezona zvanično kreće 15. oktobra. Prvog oktobra smo krenuli sa hladnim probama, a četvrtog sa toplim u centralnom toplotnom izvoru, petog je to obavljeno u Rasadniku i kotlarnici na Barama. Tokom vikenda (09. i 10. oktobra) te probe će se nastaviti u naselju Prnjavor jer se tamo rade završni radovi remonta kotla – rekao je direktor Gradske toplane Dušan Gvozdenović.

Između dve grejne sezone radilo se na rekonstrukciji distributivne mreže, a vrednost tih radova je bila oko 35 miliona dinara.

-U pet ulica u kojima su sprovođeni radovi zamenjeno je skoro tri kilometra cevi. To je rađeno u okviru redovnog održavanja koje se sprovodi kako bi se što bolje spremili za grejnu sezonu i modernizovali mrežu dugu 44 kilometra – dodao je on.

Uloženo je, takođe, u opremu, pumpe, ventile i remont kotla, a pomenute investicije, uz obračunatu amortizaciju, u ovoj godini iznose oko 65 miliona dinara.

Konverzije kotlarnica na Barama i Rasadniku, sa mazuta i uglja na gas, što je ranije pominjano, trebalo bi, prema njegovim rečima, najverovatnije da se rade sledeće godine. Podseća da su tokom prethodne dve godine remontovani kotlovi na gas i ugalj u centralnom toplotnom izvoru, napominjući da su ta postrojenja spremna za rad.

Takođe, Toplana je obezbedila dovoljno energenata za grejnu sezonu:

-Potpisali smo nove ugovore za gas i mazut. Imamo dovoljno uglja na stanju. Što se energenata tiče, sa te strane smo potpuno obezbeđeni za celu grejnu sezonu – kaže Gvozdenović.

Toplana je godinama u nezavidnoj finansijskoj situaciji, rađeni su brojni reprogrami, sa dobavljačima, te sa “Srbijagasom” i EPS-om.

-Preduzeti su određeni koraci kako bi se dugovi iz prošlosti saniralli. Potpisaćemo dugogdišnji reprogram sa EPS-om, još nije precizirano koliko će to biti. Prema Srbijagasu su izmirena sva dugovanja koja su iznosila 200 miliona dinara – navodi on.

Objašnjava da je pomenuti dug Toplana uspela da izmiri iz kredita od 500 miliona dinara, koji je sredinom godine, nako odobrenja osnivača, Grada Kruševca, podigla.

-Kredit je uzet kako bi se sanirali dugovi i isplanirala grejna sezona. Najveći procenat je otišao na “Srbijagas”, a velliki deo je utrošen i na dug prema EPS-u, kako bi krenuli u priču o reprogramu. Ostatak je iskorišćen na dobavljače kojima smo bili dužni četiri ili pet godina, tako da je najveći deo tih sredstava potrošen – navodi Gvozdenović.

Sa druge strane potraživanja Toplane od pravnih i fizičkih lica su pozamašna:

-Naš najveći dužnik bio je „14. oktobar“, kome smo, pred privatizaciju, otpisali dug od 200 miliona dinara. Što se tiče građana i njihovih zaduženja radimo reprograme na 24 ili 36 meseci, koji se odnose na dugovanja od 2014. godine na ovamo. Ukupna dugovanja su oko 300 miliona. To je dug koji se vuče desetak godina. Pokušavamo da to rešimo dogovorom, ali nešto ide i preko izvršitelja. Ali tekuća naplata je zadovoljavajuća, oko 90 odsto – objašnjava on.

Kruševačka Gradska toplana ima oko devet hiljada korisnika.

S.M.

Foto: JKP Gradska toplana