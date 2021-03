Toplana na dnevnom redu: SSP proziva, SNS demantuje

Remontovani kotlovi nisu procureli, nema novog zapošljavanja u Toplani, ugalj se kupuje od „opštepoznatih dobavljača“ koji se biraju na osnovu cene i kvaliteta, a tačno je da je Ustavni sud osporio odluku o načinu isključenja korisnika sa Toplane, te sada to, oni koji nisu zadovoljni, mogu da urade jednostavnim podnošenjem zahteva. To je deo odgovora iznetih na konferenciji za novinare kruševačkih naprednjaka povodom pitanja koja je prethodno, takođe u obraćanju medijima, postavio ovdašnji Odbor Stranke slobode i pravde

Konferenciju za novinare organizovala je Srpska napredna stranka, a ne Toplana, iako su prozivke upućene na račun tog javnog preduzeća. Direktori Toplane, aktuelni i bivši, su stranačkoj konferenciji prisustvovali, ali su se medijima obratili tek odgovarajući na novinarska pitanja. Na konferenciji je govorio potpredsednik kruševačkih naprednjaka i predsednik Skupštine Grada Predrag Vukićević.

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde Ivan Mandić je u jučerašnjem obraćanju medijima kazao da se zaposleni u Toplani toj stranci javljaju sa informacijama da, kako je naveo„ kotlovi koji su već renovirani i sanirani pucaju iznova i iznova, a uloženo je 2019. godine čak do 600 miliona dinara”.

Upitao je, takođe, da li Toplana godinama nabavlja niskokaloričan ugalj koji se ne koristi za grejanje već spaljuje, ko su dobavljači od kojih nabavlja ugalj, da li je na poslovima dostavljača računa zaposlila 40 radnika te da li je obavestila korisnike da je Ustavni sud poništio Pravilnik prema kome korisnici moraju da plate isključivanje sa sistema grejanja.

– Javljaju nam se ljudi iz javnih preduzeća, ukazuju na zloupotrebe. Pozivamo ih da nastave da nam se javljaju, a mi ćemo, ukoliko budemo u prilici da služimo građanima, ako nas izaberu, sigurno uraditi reviziju poslovanja javnih preduzeaća i Gradske uprave i protiv odgovornih podneti krivične prijave – poručio je Mandić.

Odogovor je stigao od potpredsednika kruševačkih naprednjaka Predraga Vukićevića koji je kazao da su građani neke stranke s razlogom „poslali na političku deponiju Srbije“ te da takve stranke treba da znaju da se „ugalj dobija od biljnih, a ne od političkih fosila.“

– Svi znaju kakav je prethodnih godina bio kvalitet grejanja u Kruševcu. To je bio nasleđeni problem koji je SNS domaćinskim pristupom uspeo velikim delom da reši. Ove godine smo imali izuzetno kvalitetnu grejnu sezonu, nikad više obezbeđenih energenata, rekonstruisane kotlove, sanirane gubitke na mreži. Neko pokušava da sa političke, preko deponije gradske Toplane, politikantski dođe u centar zbivanja javnog života – kazao je Vukićević.

Direktor Gradske toplane Dušan Gvozdenović je, odgovarajući na novinarska pitanja, kazao da je tokom grejne sezone bilo havarija, ali da do curenja kotlova nije dolazilo, te da bi to, da se desilo, građani znali jer ne bi imali grejanje.

Govoreći o dobavljačima uglja on je rekao da je opštepoznato da Toplana godinama unazad ima iste dobavljače, njih sedam, osam, a da je prevashodni preduslov kvalitet uglja „čiju analizu stalno radimo zbog garancije koju imamo za kotlove“. Nije naveo o kojim preduzećima je reč, ali je kazao da njihov spisak može naknadno da dostavi.

Povodom pitanja o zapošljavanju radnika podsetio je da je od 2014. godine zabranjeno zapošljavanje u javnim preduzećima, da prema odluci osnivača, Grada Kruševca, Toplana može da ima 184 radnika, a da ih je trenutno 180.

Gvozdenović je potvrdio da je Ustavni sud osporio Pravilnik o načinu isključivanja korisnika koji više ne žele da se greju preko Toplane.

– Taj Pravilnik je donet 2017. godine na nivou Srbije, u korelaciji sa Udruženjem toplana i nakon odluke Ministarstva energetike. Pošto je on ukinut mi možemo brzo i efikasno da isključujemo korisnike koji žele da se isključe sa naše mreže. To se obično radi kada se završi grejna sezona – rekao je on.

Bivši direktor Gradske toplane Dragan Azdejković je povodom pitanja da li se koristi niskokalorični ugalj naveo da je tako nešto nemoguće jer sa takvim ugljem ne bi mogle da se postignu potrebe temperature, te da kotlovi, nakon remonta, traže najbolji kvalitet uglja.

J.B.

Toplana na dnevnom redu: SSP proziva, SNS demantuje

Remontovani kotlovi nisu procureli, nema novog zapošljavanja u Toplani, ugalj se kupuje od „opštepoznatih dobavljača“ koji se biraju na osnovu cene i kvaliteta, a tačno je da je Ustavni sud osporio odluku o načinu isključenja korisnika sa Toplane, te sada to, oni koji nisu zadovoljni, mogu da urade jednostavnim podnošenjem zahteva. To je deo odgovora iznetih na konferenciji za novinare kruševačkih naprednjaka povodom pitanja koja je prethodno, takođe u obraćanju medijima, postavio ovdašnji Odbor Stranke slobode i pravde Konferenciju za novinare organizovala je Srpska napredna stranka, a ne Toplana, iako su prozivke upućene na račun tog javnog preduzeća. Direktori Toplane,…