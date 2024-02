GO SNS Kruševac: Očekuju nas kapitalni projekti

U Gradskom odboru Srpske napredne stranke održana je redovna konferencija za novinare na kojoj je saopšteno da je zahvaljujući ogromnoj podršci naroda na vanrednim izazima 17. decembra, ova stranka nastavlja još jače da se bori kako bi povećala životni standard građana, očuvala samostalnost i nezavisnost države i ubrzala ekonomski razvoj Srbije

– Onako kako su i navikli naši sugrađani u svim prethodnim godinama rukovodstva Grada, nakon usvajanja budžeta kreće se sa intenzivnom realizacijom svih zadataka. Novo gradsko rukovodstvo, očekuje nastavak realizacije veoma bitnih kapitalnih projekata, priprema projektne dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Srbiji, realizaciji izgradnje Naučno-tehnološkog parka, nastavak izgradnje istočne zaobilaznice, izgradnja sportske hale „Lazar arena“ na prostoru Starog aerodoroma, rekonstrukcija Opšte bolnice, a istovremeno će biti intenziviran i razvoj svih mesnih zajednica u skladu sa dostavljenim ambicioznim planovima razvoja – saopšteno je na konferenciji u SNS.

Iz ove stranke iskoristili su priliku da čestitaju mandat novom gradonačelniku Kruševca, Ivanu Manojoviću, kao i svim novopostavljenim funkcionerima u Gradskoj upravi i odbornicima Skupštini Srbije.

– Sve postavljene ciljeve realizovali smo zahvaljući našim Kruševljanima koji su imali poverenja u Srpsku naprednu stranku jer smo konkretnim delima pokazali da brinemo za ljude u ovoj zemlji, zato nam je veliko zadovoljstvo da ubuduće nastavimo da razgovaramo sa našim sugrađanima. Vrata Srpske napredne stranke i naših funkcionera su otvorena za sve sugestije, savete i ideje. Želimo da vidimo šta je to čime su zadovoljni, šta bi želeli da promene, kao i da rešavamo probleme zajedno. Upravo to je još jedan razlog zašto imamo podršku naroda, jer uspešno sprovodimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića – kažu is SNS-a.

Na kraju konferencije, vladajuća stranka je čestitala vinarima, voćarima i vinogradarima njihovu slavu – Sveti Trifun, a svim građanima Srbije predstojeći praznik – Sretenje, Dan državnosti, uz želju da nastavime sa još boljim rezultatima kako bi građanima osigurali život u miru i stabilnosti.

M. J.