Gradska toplana snabdevena do kraja sezone

Iz kruševačke Toplane obaveštavaju da se snabdevanje toplotnom energijom odvija bez prekida. Isključenje grejanja se vrši samo u situacijama kada su spoljne temperature iznad proseka i to važi za dislocirane kotlarnice u Pejtonu i Rasadniku, dok se u Centralnom toplotnom izvoru grejanje odvija u kontinuitetu 24 časa, bez gašenja.

– Energenata imamo dovoljno do kraja grejne sezone. Trenutno na stanju imamo oko 16000 t uglja, a obezbeđene su i dovoljne količine mazuta i gasa– kaže se u saopšenju iz ovog preduzeća i dodaje

– Obzirom na to da toplana greje bez prekida, to je ujedno i jedan od načina koji nam pomaže kada su temperature u minusu da u isto vreme i štitimo cevi od temperaturnih dilatacija i pucanja. To je ove grejne sezone dalo rezultata, pa više od mesec dana nismo imali nijednu ozbiljniju intervenciju na našem toplovodu.