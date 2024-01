Bruski put bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti ulice Železnička (od Jovana Simića do Cankareve) i prateće, deo grada Bagdala 3- gornja zona, naselje Lazarica- Miše Mitrovića, Svetolika Jovanovića i prateće ulice, Bruski put (od Šumica prema Lipovcu) i ulica Borisava Stefanovića. Zbog izrade vodovodnog priključka, danas do 15h, bez vode će biti naselje Aerodrom- ulica Heroja sa Košara.

Danas, kao i prethodnih dana, zbog veoma niskih temperatura, JKP „Gradska toplana“ Kruševac, uredno i bez problema proizvodi toplotnu energiju svim korisnicima širom grada.