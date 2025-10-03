U BIG šoping centru tri dana velikih sniženja

Tržni centar u Kruševcu od danas otvara tri dana velike kupovine, sa brojnim popustima u skoro svim prodavnicama i za različite proizvode. Posetioci će moći da iskoriste specijalne akcije na obuću, torbe, odeću, igračke i elektroniku, a neki popusti se odnose i na već snižene artikle

U prodavnici CCC torbe su snižene 30% pri kupovini iznad 2.799 dinara, dok u Pertiny Toys popularni brendovi poput ZURU Snackles, Bruder, Vtech i Playmobil sada imaju 20% popusta. U Đaku su na snazi snižene cene odeće i obuće sa uštedom do 40%, a korisnici Đak & Spot kartice mogu računati na dodatnih 20% popusta i do 25% povrata na kupovinu.

Gigatron za registrovane GigaMax korisnike nudi sedmodnevne maksimalno niske cene, a popusti važe za sve vrste online plaćanja, gotovinsko plaćanje i platne kartice, ali se ne mogu kombinovati sa drugim akcijama. Deichmann slavi sa 20% popusta na drugi par i dodatnih 30% na treći par nesniženih cipela i torbi, dok LC Waikiki ima akcijsko sniženje, a Legend daje 15% popusta na novu kolekciju jesen/zima 2025, izuzev basic asortimana i džins proizvoda.

U N Sportu kupci mogu ostvariti 20% popusta na novu kolekciju FW25, Planeta Sport omogućava uštedu od 3.000 dinara na kupovinu artikala iz nove kolekcije vrednih 10.000 dinara i više, a Tom Tailor nudi 20% popusta na jakne.

Mobiland omogućava popust od 20% na svaki drugi jeftiniji artikal, dok Office Shoes nudi 10 do 20% popusta na označene modele.

Posetioci imaju priliku da uštede i osveže garderobu, obuću i igračke po povoljnijim cenama, čineći ovo idealnim periodom za kupovinu pred zimu.

J.S.