Kruševac učestvuje u projektu „Osnaži – socio-ekonomska inkluzija ranjivih žena“

U saradnji sa Nemačkom organizacijom GIZ, grad Kruševac učestvuje u realizaciji projekta, koji se odnosi na pružanje podrške socijalnom uključivanju u Srbiji, i to ženama pre svega

Naziv projekta je „Osnaži socio-ekonomska inkluzija ranjivih žena” i realizuje se u više segmenata.

Reč je o projektu koji ima za cilj da osnaži žene kroz edukaciju i na taj način im pomogne da sigurnije i lakše preduzmu određene korake koji se odnose na lični poslovni razvoj i položaj u društvu.

Prema rečima šefice Službe socijalne zaštite Gradske uprave Kruševac Zorane Pavlović projekat se isključivo odnosi na žene iz ranjivih kategorija – žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene majke dece sa invaliditetom i žene iz drugih društveno osetljivih grupa.

– Cilj nam je da ovim projektom obuhvatimo 200 žena, da ih osnažimo ekonomski i socijalno i ukažemo im na sve probleme koji postoje. Planirali smo da u okviru ovog projekta imamo određene servise koje ćemo im staviti na raspolaganje. Za ovaj projekat dobili smo 75.000 eura – istakla je Pavlović.

Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Centrom za stručno usavršavanje.

– Nabavljeno je 17 računara, 4 laptopa, jedan štampač i projektor. U kompjuterskoj prostoriji Centra za stručno usavršavanje u toku je pripremna faza za sprovođenje obuke digitalne pismenosti. Naše sugrađanke moći će da dobiju jednu besplatnu obuku koja podrazumeva više segmenata: korišćenje računara, rad sa tekstom i tabelama (Excel), rad na internetu i korišćenje svih elektronskih servisa.

Obuka će se sprovoditi dva puta nedeljno. Trajaće tri meseca, a nakon završetka polaznice će dobiti sertifikat za nastavak obrazovanja ili eventualno zaposlenje. Biće organizovano i individualno savetovalište. Reč je o novoj tehnologiji pasoš kompetencija.

– Ovde smo predvideli 60 polaznica. Postoji trener koji je sertifiovan i koji radi sa našim polaznicama. Nakon toga one će dobiti sertifikat da su prošli to individualno savetovanje. To je nešto što može ženama da da smernice i orijentaciju u daljem stručnom usavršavanju i osposobljavanju – kaže Pavlović.

Kao rezultat projekta dve preduzetnice će dobiti određena novčana sredstva.

– Pripremili smo grant u iznosu od 9.000 eura. Dve preduzetnice ćemo opremiti sa po 4.500 hiljade eura, a zauzvrat tražimo da zaposle dve žene koje su budu pokazale kao najaktivnije i žele da započnu nešto novo i krenu u posao sa preduzetnicama – zaključuje Pavlović.

Prijave su u toku.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK