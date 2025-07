Drma li letnja turistička groznica kruševačku čaršiju?

Dok vrući junski dani sve više, makar od podsvesti, mirišu na more i letnja uzbuđenja, u kruševačkim turističkim agencijama vlada pravo mobilno stanje. Sa svakim izlaskom iz već neophodnog hlada, poriv za opuštanjem i begom od gradske vreve sve je snažniji. Uobičajena dnevna kolegijalna konverzacija o koječemu pretvara se u dramatičke dileme o još uvek dostupnim destinacijama, smeštaju i uslovima putovanja, a agencijske kancelarije postaju magična mesta na kojima se planovi o savršenom letovanju sklapaju. Telefoni zvone neprestano, a agenti s uzbuđenjem savetuju i pomažu da se izabere što prihvatljivija opcija za svačiji ukus i budžet

Pišu: Marija Milošević i Jovana Stefanović

Prema rečima autoritativnih kruševačkih predstavnika najpopularnijih turističkih agencija, najtraženije destinacije i ove sezone su Grčka i Turska, ali se u vrh polako vraćaju i tradicionalno najznačajnije evropske turističke meke – Italija, Španija, pa i Francuska. Sa druge strane, ima sve više i onih koji se znatiželjno okreću novorastućim destinacijama poput Albanije i Bugarske, koje nude povoljan odnos cene i kvaliteta.

– Grčka je i dalje broj jedan, posebno ostrva kao što su Lefkada, Krf, Tasos i Skijatos. Ljudi vole kombinaciju poznatog, prijatnog i prirodnog. Turska je apsolutni hit za one koji traže udobnost i uslugu bez stresa, jer „ol inkluziv” paket pruža kompletan užitak. Italija i Španija su ponovo u modi, posebno kod parova i mlađih putnika koji traže kombinaciju kulture, hrane i plaža, a nije im presudna dužina putovanja do odredišta – izlaže trenutnu situaciju iskusna operaterka jedne turističke agencije.

Među novim biserima na mapi internacionalne letnje ponude svakako se ističu Tunis i Kipar.

– Nakon što je Egipat godinama unazad bio vodeći, sada je Tunis velika senzacija. Egzotika, potpuno peščane plaže, topli zalasci sunca, gostoljubiv narod i veoma pristupačne cene — sve to privlači goste iz Srbije. Ponuda je odlična, hoteli su kvalitetni, a aranžmani počinju od 500 evra. S druge strane, Kipar doživljava pravi turistički bum. Zbog jedinstvenih plaža, srdačnih domaćina i utiska da ste na raskršću Evrope i Istoka, sve više naših turista prepoznaje Kipar kao idealan spoj opuštanja i istraživanja – ističu iz agencije.

Širok dijapazon cena i opcija

Ponuda aranžmana je raznolika. Za Grčku se cene kreću već od 300 do 450 evra po osobi za deset noćenja u apartmanima, dok su hoteli nešto skuplji. Za Tursku, u hotelima sa četiri i pet zvezdica, cene se kreću od 550 pa do 750 evra, u zavisnosti od termina i lokacije. U ponudi su i kratke ture u Italiju ili Francusku sa tri do pet noćenja, koje mogu da se pronađu već za 100 do 150 evra, što privlači mlađe turiste i avanturiste. Smeštaj u Albaniji je moguće pronaći za 500 evra po osobi (u cenu je uračunat prevoz, smeštaj i hrana), dok je Hrvatska među najskupljim i najluksuznijim destinacijama i za letovanje u Dalmaciji, Kvarneru ili Istri neophodno je izdvojiti minimalno 1.000 evra po osobi.

Porodični aranžmani

Turističke agencije ističu da je interesovanje za porodične aranžmane u porastu, a potražnja je posebno izražena za destinacije koje nude pogodnosti kao što su hotelski bazeni, animacija za decu i blizina plaže. Porodice takođe cene opcije koje im omogućavaju fleksibilnost u planiranju putovanja i povoljne cene za dečije karte i smeštaj.

– Mnoge porodice pitaju da li postoji popust za decu i mi uvek napominjemo da većina hotela nudi besplatno ili umanjeno mesto za decu do 12 godina. To u velikojmeri utiče na izbor destinacije. Osim toga akva parkovi u sklopu hotela i prijatne temperature vazduha takođe su jako bitni faktori za roditelje – kažu iz još jedne ovdašnje ugledne turističke agencije.

Kako putovati i kada je najbolje?

Izbor načina prevoza zavisi ne samo od destinacije, već i od ličnih preferencija i budžeta putnika. Za bliže lokacije kao što su Grčka i Crna Gora, mnogi turisti i dalje više vole da krenu sopstvenim automobilom, što im pruža veću slobodu kretanja i mogućnost da tokom putovanja obiđu više mesta. Sa druge strane, autobuski prevoz i dalje ima svoje mesto kao ekonomičnija opcija, posebno za one koji žele da se opuste i ne brinu o vožnji. Čarter letovi su najpogodniji za destinacije koje su udaljenije ili imaju veliki broj turista, kao što su Turska i Tunis, jer omogućavaju brz i direktan dolazak.

– Ako pitate agente kada je najbolje putovati, odgovor je jednoglasan — kraj maja, jun i prva polovina septembra. Ne samo što su cene povoljnije, već je i manja gužva, što posebno odgovara porodicama sa decom i starijim putnicima, ali i osetljivim grupama ljudi – navode iz agencije.

„Last minute“ više nije kao nekada

Ako još niste odlučili, vreme je sada. Stručnjaci upozoravaju da više nema klasičnih „last minute“ ponuda kao ranije. Svesne brze rasprodaje, agencije imaju ograničen broj mesta. Ako hoćete povoljno i sigurno ne čekajte poslednji trenutak. Iako se ponekad dešava da se u julu pojave popusti, sve je ređe da nešto uhvatite u avgustu.

– Pre nekoliko godina „last minute“ ponude bile su češće i povoljnije, ali sada se sve prodaje mnogo ranije. Savetujemo putnicima da rezervišu što pre, jer je potražnja velika i kapaciteti su ograničeni – ističu iz agencije.

Bezbednost na prvom mestu

Turističke agencije apeluju da putnici pri izboru aranžmana posebno obrate pažnju na bezbednost, kako u pogledu zdravstvenih uslova, tako i sigurnosti na destinaciji.

Pandemija je ostavila traga na način na koji se organizuju putovanja, a domaće agencije sarađuju sa partnerima koji poštuju sve propisane mere.

– Bezbednost putnika je prioritet. Svi naši partneri imaju sertifikate o poštovanju zdravstvenih protokola, a tokom putovanja obezbeđujemo podršku i informacije u slučaju nepredviđenih situacija. Putno osiguranje je uvek dobar izbor, može se kupiti u agenciji i onlajn, nije skupo, za veći broj putnika ima odličnih akcija, a veoma je značajno – veli operaterka čuvene srpske agencije sa višedecenijskim iskustvom.

Bez obzira na izabranu destinaciju ili način prevoza, najvažnije je da odmor bude vreme za opuštanje, punjenje energije i stvaranje lepih uspomena sa najdražima. Uz bogat izbor aranžmana i sve veću ponudu različitih destinacija, svaki putnik može pronaći ono što mu najviše odgovara, bilo da je to klasična letnja plaža ili avanturističko istraživanje novih kultura. Sa rastućim brojem turista i željom za putovanjima, očekuje se da će ova letnja sezona biti jedna od najaktivnijih do sada.