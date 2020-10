Goran Stevanović: Protiv Spartaka mudro i lukavo!

U 13. kolu Super lige Srbije, Napredak u nedelju dočekuje četvrtoplasirani Subotički Spartak. – Biće to za nas prava provera, odnosno potvrda svega što smo do sada uradili, kaže pred ovu utakmicu trener Napretka Goran Stevanović

Sa Goranom Stevanovićem na klupi, Napredak je u prvenstvu Super lige Srbije najpre u 11. kolu u Kruševcu remizirao sa niškim Radničkim, da bi zatim pobedio u Šapcu ekipu Mačve, zabeleživši tek drugi trijumf ove sezone, zahvaljujući čemu se na tabeli pomaknuo do 16. mesta. Nastaviće i takmičenje i u Kupu, pošto je u šesnaestini finala pobedio Žarkovo iz Beograda sa 2:1.

Može li se serija dobrih rezultata nastaviti i u nedelju, kada u Kruševac, u nastavku superligaškog prvenstva, dolazi subotiči Spartak, trenutno četvrtoplasirani na tabeli?

– Biće to za nas prava provera, onodsno potvrda svega što smo do sada uradili. Mislim da smo pokazali da ova ekipa ima potencijal, momci su fenomenalni na treningu, imamo svoju strategiju i način igre i nadam se da ćemo u nedelju to i pokazati. Svakako da je Spartak sjajan protivnik, s miksom iskustva i mladosti, ekipa koja igra agresivno, sa odličnom tranzicijom, tako da moramno da budemo i mudri i lukavi, da se ne zaletimo, ali da nametnemo svoju igru i dođemo do tri boda – najavljuje predstojeću utakmicu šef struke Napretka Goran Stevanović.

Utakmicu sa Spartakom moraće da zbog dva žuta kartona „preskoči“ Marinković, a Napredak neće moći da računa ni na trojicu povređenih igrača – golmana Živkovića, vezistu Raškovića i napadača Mrkića.

Zato će u konkurenciji biti novajlija Alen Melunović, koji je pre nekoliko dana stigao iz kineskog drugoligaša Južnih tigrova Guangdonga. a igrao je i u brojnim češkim, poljskim i crnogorskim klubovima.

Pred nedeljni meč fudbaleri i stručni štab su testitani na koronavirus i svi su negativni. Razlog više da atmosfera uoči nastavka prvenstva bude pozitivna!

S.M.

