Brus: Književno veče sa Brankicom Damjanović 17. avgusta

Postavljeno: 16.08.2025

U centru za kulturu Brus će 17. avgusta u 20 časova biti održano književno veče sa srpskom književnicom i novinarkom Brankicom Damjanović

Brankica Damjanović rođena je u Prištini ali se preselila u Pirot za vreme rata, 1999. godine gde je radila kao novinarka 9 godina. Ovom profesijom se bavila 20 godina. Radila je na RTS-u kao i na pirotskoj lokalnoj televiziji. Napisala je nekoliko priručnika za novinare.

Majka je dvoje dece.

Prva zbirka kratkih priča Brankice Damjanović „Dobro je“ izašla je u više izdanja, štampana u 10.000 primeraka, a knjiga „Ne bih ovo mogla bez tebe“ nagrađena je priznanjem Novosadskog književnog kluba za najbolje prozno ostvarenje u 2015. godini.

Kasnije je izdala knjige: Moj sin Jovan (2011), Rukopis moga brata (2016), Rekla mi je volim te (2018), Setilo se majke (2020).

