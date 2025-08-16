Dani Preobraženja u Komoranu

U porti manastira Svetog Nikole u Komoranu na Preobraženje, 19. avgusta, biće održana manifestacija Dani Preobraženja

Manifestacija počinje Svetom arhijerejskom liturgijom u 8 časova, a u 10 sati počinje kulturno – umetnički program na kom učestvuju KUD „Polet“ iz Padeža, KUD „Zavičaj“ Kamenare i KUD „GerasimVujić“ iz Konjuha.

Organizatori manifestacije su KUD „Gerasim Vujić“ iz Konjuha i Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelj Grad Kruševac.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac