Dani Preobraženja u Komoranu
Postavljeno: 16.08.2025
U porti manastira Svetog Nikole u Komoranu na Preobraženje, 19. avgusta, biće održana manifestacija Dani Preobraženja
Manifestacija počinje Svetom arhijerejskom liturgijom u 8 časova, a u 10 sati počinje kulturno – umetnički program na kom učestvuju KUD „Polet“ iz Padeža, KUD „Zavičaj“ Kamenare i KUD „GerasimVujić“ iz Konjuha.
Organizatori manifestacije su KUD „Gerasim Vujić“ iz Konjuha i Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelj Grad Kruševac.
O. M.
Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac
