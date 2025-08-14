Pera Joe uz Macana odsvirao mini turneju po Skandinaviji

Dve srpske, a svetske blues legende ponovo su se ujedinile na kratko i odsvirale, proteklih dana, tri ekskluzivna koncerta po Skandinaviji, pod dobro znanom firmom Blues Trio

Uragansku blues kombinaciju – Petar Miladinović – Pera Joe i Dragan Ružić Macan – Homesick Mac, peti put u poslednje dve decenije (po Švedskoj i Danskoj), ovog puta su, na mini turneji, imali prilike da vide poklonici iz Helsimborga, na čuvenom festivalu održanom 10. avgusta; dan kasnije u Mojo klubu u Kopenhagenu; i 12. avgusta u Malmeu – takođe na blues festivalu.

Kako Petar, uz Nenada Stefanovića – Japanca svakako najveći izvođač popularne muzike rođen u Kruševcu, napominje „na terenu na kojem već imamo gomilu starih dobili smo mnogo novih fanova, što je veliko zadovoljstvo„.

Osamdesetih godina aktivnost Blues Trija ide uzlaznom linijom i postaju jedan od najpopularnijih domaćih akustičkih bendova, gosti gotovo svih domaćih festivala (SFRJ) i u inostranstvu, međutim raspad Jugoslavije i ratne godine donele su promene, Dragan Ružić odlazi u Švedsku, u kojoj zasniva porodicu i kreće solo karijeru pod imenom Homesick Mac, a Pera Joe pravi sopstveni bend i nastupa kao studijski i Session muzičar. Blues Trio nastupa povremeno, odnosno kada se kockice sklope da su obojica slobodni.

Istorija:

Dragan Ružić Macan (gitara, vokal) rođen je u Subotici 1960. godine. Početkom osamdesetih osnovao je After Midnight Band, akustični duo sa Robertom Tilijem. Godine 1983. osniva Blues trio u kome su Petar Miladinović Džo (usna harmonika, rođen u Kruševcu 1961) i Zoran Katrinka (tambura, vokal). Kasetu “Live ’87” snimaju na koncertu u Kopru 13. marta 1987. godine i tom prilikom su izvodili obrade blues, folk i ragtime klasika.

Godine 1988. Katrinka napušta trio i od tada nastupaju kao duet ne menjajući ime. LP “The Smallest Trio In The World” (Najmanji trio na svetu) snimaju uživo Macan i Pera Džo na nastupima u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici leta 1990. godine za program Radija 202. Samostalno objavljuju kasetu “Live At Belgrade Blues Days” snimljenu na nastupima u Beogradu 1988. godine i Subotici 1990. godine.

Pera Džo i Macan sarađivali su sa brojnim muzičarima među kojima su: Džon Hamond, Džoni Mars, Luizijana Red, Sirova koža, YU grupa…

Pera Džo je karijeru započeo u kruševačkoj grupi Village Blues Band, a kada je došao na studije u Beograd pristupio je Bar Blues Bandu i bio je jedan od osnivača sastava Sirova koža.