Šta je Meta AI – virtuelni asistent koji je osvojio svet?

Instagram je dobio novu funkcionalnost koja bi mogla značajno da promeni način na koji korisnici komuniciraju – reč je o Meta AI, virtuelnom asistentu koji je sada integrisan na svim Meta platformama

Meta AI je napredni virtuelni asistent razvijen od strane kompanije Meta (ranije poznate kao Facebook), osmišljen da korisnicima pruži inteligentnu i personalizovanu podršku unutar svih Meta platformi, uključujući Instagram, Facebook, Messenger i WhatsApp. Njegova osnovna svrha je da pojednostavi interakciju sa digitalnim sadržajem, olakša komunikaciju i omogući korisnicima da efikasnije koriste funkcionalnosti društvenih mreža.

Jedna od ključnih karakteristika Meta AI je njegova sposobnost razumevanja prirodnog jezika, što znači da korisnici mogu komunicirati sa asistentom koristeći običan, svakodnevni jezik. Virtuelni asistent može odgovarati na pitanja, davati preporuke za sadržaj, pomagati pri kreiranju objava, priča ili čak analizi interakcija sa pratiocima. Na primer, korisnik može zatražiti pomoć u kreiranju teksta za objavu, predloge hashtagova ili ideje za vizualni sadržaj, a Meta AI pruža predloge u realnom vremenu.

Iz kompanije Meta ističu da je cilj ove inovacije da korisnicima pruži personalizovano iskustvo i olakša svakodnevnu upotrebu društvenih mreža. Virtuelni asistent može odgovarati na pitanja, davati preporuke, pa čak i pomagati u kreiranju objava ili priča, čime sve Meta aplikacije postaju interaktivnije i prilagođenije korisnicima.

Stručnjaci za digitalne tehnologije napominju da ovakva integracija predstavlja novi korak u primeni veštačke inteligencije u društvenim mrežama, pružajući korisnicima mogućnost da lakše i brže pronađu sadržaj ili kreiraju sopstveni uz pomoć AI asistenta.

Korisnici već najavljuju da će pažljivo isprobati novu funkcionalnost, dok Meta planira da kontinuirano unapređuje mogućnosti svog AI asistenta u narednom periodu.

M.M.