Protestna šetnja ulicama Kruševca

Postavljeno: 14.08.2025

Protestna šetnja u Kruševcu počela je od Trga Kosovskih junaka do prostorija Srpske napredne stranke i ulicama grada. Protest je obezbeđivala policija, incidenata nije bilo.

Podsećamo, sinoć su se u Kruševcu ispred Srpske napredne stranke okupili i članovi i simpatizeri ove stranke  i građani koji pretestuju. Na konferenciji za novinare tom prilikom član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić je rekao

Ako imate i hrabrosti i znanja izađite sutradan na izbore pa nas pobedite u našem lepom Kruševcu, pa onda imate prilike da pokažete šta znate. A imali ste 12 godina da pokažete šta znate i ništa niste uradili.

Na protestna okupljanja pozvao je Zbor građana nakon što su studenti u blokadi na društvenim mrežama podelili objavu u kojoj su pozvali Srbiju da izađe na proteste zbog incidenata koji su se u utorak uveče dogodili u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

O. M.

 

