Gužve na graničnim prelazima Srbije: Horgoš, Batrovci i Sremska Rača najkritičniji

Postavljeno: 16.08.2025

Vozači koji danas planiraju putovanje preko graničnih prelaza Srbije trebalo bi da računaju na duža zadržavanja, posebno na Horgošu, Batrovcima i Sremskoj Rači, upozoravaju iz Uprave granične policije i Auto-moto saveza Srbije (AMSS)

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5:15h, putnička vozila na izlazu sa Horgoša čekaju 45 minuta, dok zadržavanja na teretnim terminalima nema, dok je isto vreme čekanja i na ulazu i izlazu na Šidu, kao i na izlazu na Preševu. Na Gradini, na ulazu, zadržavanja iznose 20 minuta.

Na Batrovcima, putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se oko 60 minuta, dok se na teretnom terminalu Sremska Rača kamioni zadržavaju i do 120 minuta.

AMSS upozorava vozače da se pripreme za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja i da krenu ranije i bez nervoze ukoliko dođe do zastoja ili usporene vožnje, jer su ovakve situacije u letnjim danima česte. Takođe, savetuje se da vozači na dugim relacijama budu odmorni i da prave pauze čim osete umor.

Vozačima se preporučuje da planiraju putovanja unapred, prate stanje na graničnim prelazima i vode računa o bezbednosti, kako bi izbegli nepotrebne stresove i kašnjenja.

