Suša u Srbiji: 85% reka na minimumu

Postavljeno: 15.08.2025

Tropske vrućine i sušan period u Srbiji i dalje traju, a vodostaji reka beleže kontinuirani pad. Iako plovidba zasad nije obustavljena, nadzor nad nivoima vode je pojačan

Zbog nedostatka padavina i visokih temperatura, oko 85% reka nalazi se na biološkom minimumu, dok su neke već potpuno presušile, upozorava Jelena Jerinić, šefica Odseka za hidrološke prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vodostaji većih reka u Srbiji, međutim, i dalje su u granicama prihvatljivog.

Kada je reč o većim rekama, možemo biti relativno zadovoljni s obzirom na sve okolnosti. Vodostaji su u domenu srednje niskih do srednjih vrednosti, izuzev Velike Morave, koja je već nekoliko meseci na niskom nivou. Važno je da plovidba nigde nije obustavljena – navodi Jerinićeva.

Sve hidrološke službe su aktivne na terenu i kontinuirano prate stanje reka.

U ovakvim situacijama aktiviramo pojačan nadzor. Praćenje vodostaja traje 24 sata dnevno, a sve informacije se redovno razmenjuju između službi – dodaje Jerinićeva.

Dedina, Mala reka, Koznička i Duvanska bez vode

Kruševac
15. avgust 2025., 13:13
 

Prognoza -
34°C
Apparent: 32°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 18%
Vetar: 2.6 m/s ENE
UV-Index: 6.7
 
